Krooningu kaardimaksete viga tekitas palju segadust

"Mitte kogu raha ei võeta kontolt, vaid broneeritud summa, maksimaalselt 150 eurot," teatas AS-i Krooning müügijuht Risto Liinat.

Liinat ütles, et Delfi artikli sisu oli eksitav. "Pangakaardiga kaardilugejas tankimise eest tasudes teeb automaat broneeringu 150 eurot ja rohkem raha ei saa tankija kontolt maha minna. Pangakaardiga viipemaksega tasudes tehakse broneering 90 eurot ja rohkem raha maha ei saa minna," selgitas ta.

"Et kogu raha broneeritakse kontolt on võimalik siis, kui kontol on alla 15 euro, siis tõesti automaat broneerib kogu raha," lisas Liinat.

AS-i Krooning juht Riho Rõuk rääkis Delfile, et üritab olukorda lahendada ning seejärel selgeks teha, millest viga sisse tuli.

Rõuk kinnitas, et raha tagastatakse kannatanud klientidele esimesel võimalusel.

