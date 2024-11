Laupäeval peeti hingedepäeva

Laupäeval on hingedepäev. Mõtiskluste päev, mil süüdatakse küünlad mõeldes neile, kes on meie hulgast lahkunud.

Hingedepäev on kiriklik püha ja seda hakati tähistama rohkem kui 1000 aastat tagasi. Eestimaal hakati laiemalt hingedepäeva tähistamine 1990-ndate algusest. Paljud tähtpäevad, mida toona tähistati, on unustusse vajunud, kuid hingedepäev on jäänud.

"Eestimaal on see päeva viimastel aastakümnetel järjest populaarsemaks saanud. See sirutab meie mõtted üle elu ja surma piiri, et vaadata nende inimeste elude peale, kes meid on mõjutanud ja kes on elanud enne meid. Sellega annab see nagu pikemat lugu, kust me oleme tulnud ja kuhu edasi läheme," lausus EELK Tallinna toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru.

Ajaloos tuntakse ka hingedeaega, mis algas oktoobri lõpust või novembri algusest ning kestis peaaegu jõuludeni. Enne aasta kõige pimedama aja tulekut süüdatakse kalmistutel küünlad, et meenutada lahkunuid. Küünlad võib hingedepäeva õhtul süüdata ka koduaknal, ütleb Tuhkru

"Kodus sa võtadki aja maha ja mõtled, et mis viimselt loeb. Loeb see, mis jääb alles. Mis ei ole nähtav, aga on tuntav," lausus ta.