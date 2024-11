Lõuna-Eesti muuseumid meelitavad külastajaid õudustemaatikaga

Sügis on Lõuna-Eesti muuseumitesse kaasa toonud iga-aastase madalhooaja. Külastuste kasvatamiseks on pea 10 mäluasutust otsustanud sisustada aga oma programmi õudusfilmidest inspireeritud temaatikaga.

Sügise saabumisega langeb Lõuna-Eesti muuseumite külastatavus kümnete või sadade inimeste võrra – turiste on vähem, aga ka kohalikud ei leia alati teed eksponaatide juurde.

Kaheksa muuseumit on otsustanud aga läbi kummitustuuride, hirmsate õhtusöökide ja muude seesuguste sündmuste külastatavust ka novembrikuus elavdada.

"Sel aastal keerame lihtsalt vinti juurde, võib öelda, et on lausa hirmuäratavalt vaikne ja hakkab juba vaikselt ka pimedaks minema siin liiga vara ja selline tunne, et võib-olla isegi mõni eksponaat ärkab ellu ja ongi valitsemas täielik hapukurgihooaja horror (eesti k - õudus)," selgitas Lõuna-Eesti turismiklastri kampaaniajuht Brigitta Nõmmik.

Palamuse muuseum viib kampaania käigus läbi öist muuseumutuuri, kus õpetatakse Tootsi posimissõnu, aga jutustatakse ka judinaid tekitavaid lugusid. Näiteks lugu kahest vennast, kes vanas kihelkonnamajas ööbides kuulasid mitu ööd järjest harmooniumi mängimas – vennad viskasid igal ööl harmooniumi suunas asju, et mängimine lõppeks.

"Ja juhtus nii, et pärast seda köster, kes oli neil siin ka kooliõpetajaks, oli käsi lahases ja olid jalad katki ja juhtus nii, et ühel päeval enam köster ei tulnudki tundi. Ja tuli välja, et see, kes mängis harmooniumit, oli olnud köstri vaim. Ja mine tea, võib-olla oli see sama köster ka see, kes tegi akna taga tot-tot-tot poistele," kirjeldas Palamuse muuseumi teadur Krista Sukk.