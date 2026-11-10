Ukraina lõi rivist välja ligi kolmandiku Venemaa naftatöötlemisvõimsusest

Ukraina on alates oktoobri lõpust hoogustanud rünnakuid Venemaa rafineerimistehaste vastu ning kaks asjaga kursis olevat allikat ütlesid uudisteagentuurile Reuters, et selle tagajärjel on Venemaa naftatöötlemisvõimsus vähenenud ligi 30 protsenti.

Allikate sõnul on Ukraina rünnakud viimase nädala jooksul häirinud tööd üheksas Venemaa 35 suuremast naftatöötlemistehasest.

Kahjustada on saanud muu hulgas Rjazani, Jaroslavli ja Volga piirkonna naftatöötlemistehased. Esmaspäeval tabas Ukraina droonirünnak ka Venemaa suuruselt teist naftatöötlemistehast (Kiriši naftatöötlemisteha), kus puhkes ulatuslik tulekahju.

Ukraina väljaanne Dialog kirjutab, et droonirünnaku tõttu pidi Kiriši naftatöötlemistehas töö peatama. Väljaande teatel said rünnakus kahjustada tehase mitu olulist töötlemisseadet, kütuseõli töötlemiskompleks ning torustikud ja veeringlussüsteemid.

Ukraina rünnakud on nüüd muutunud Venemaa naftasektori jaoks märkimisväärseks probleemiks, vähendades naftatöötlemisvõimsust ja süvendades riigis kütusepuudust.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov kurtis teisipäeval, et Ukraina eirab Trumpi üleskutseid lõpetada rünnakud Venemaa energiataristu vastu.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski märkis samas eelmisel nädalal, et vastuseks Venemaa rünnakutele Ukraina energiataristu vastu jätkab Kiiev rünnakuid Moskva naftasektoriga seotud sihtmärkidele.