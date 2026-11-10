X!

Ukraina lõi rivist välja ligi kolmandiku Venemaa naftatöötlemisvõimsusest

Välismaa
Ukraina jätkab Venemaa naftataristu hävitamist
Ukraina jätkab Venemaa naftataristu hävitamist Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Ukraina on alates oktoobri lõpust hoogustanud rünnakuid Venemaa rafineerimistehaste vastu ning kaks asjaga kursis olevat allikat ütlesid uudisteagentuurile Reuters, et selle tagajärjel on Venemaa naftatöötlemisvõimsus vähenenud ligi 30 protsenti.

Allikate sõnul on Ukraina rünnakud viimase nädala jooksul häirinud tööd üheksas Venemaa 35 suuremast naftatöötlemistehasest.

Kahjustada on saanud muu hulgas Rjazani, Jaroslavli ja Volga piirkonna naftatöötlemistehased. Esmaspäeval tabas Ukraina droonirünnak ka Venemaa suuruselt teist naftatöötlemistehast (Kiriši naftatöötlemisteha), kus puhkes ulatuslik tulekahju. 

Ukraina väljaanne Dialog kirjutab, et droonirünnaku tõttu pidi Kiriši naftatöötlemistehas töö peatama. Väljaande teatel said rünnakus kahjustada tehase mitu olulist töötlemisseadet, kütuseõli töötlemiskompleks ning torustikud ja veeringlussüsteemid. 

Ukraina rünnakud on nüüd muutunud Venemaa naftasektori jaoks märkimisväärseks probleemiks, vähendades naftatöötlemisvõimsust ja süvendades riigis kütusepuudust.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov kurtis teisipäeval, et Ukraina eirab Trumpi üleskutseid lõpetada rünnakud Venemaa energiataristu vastu.  

Ukraina president Volodõmõr Zelenski märkis samas eelmisel nädalal, et vastuseks Venemaa rünnakutele Ukraina energiataristu vastu jätkab Kiiev rünnakuid Moskva naftasektoriga seotud sihtmärkidele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters

Samal teemal

isiklikud lood

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

20:46

Kulbergs loodab valitsuse moodustada enne 18. novembrit

20:27

Paalberg sõlmis Prantsusmaa suurklubiga uue lepingu

20:01

Ukraina lõi rivist välja ligi kolmandiku Venemaa naftatöötlemisvõimsusest

19:59

Glinka alustas endise maailma 18. reketi vastu võimsalt, ent kaotas mängu

19:29

Mihkelson: nimetada Abu Dhabi kohtumist rahukõnelusteks on liialdus

19:05

Brasiilia korvpallilegend on 43-aastaselt Euroliigasse naasmas

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:53

WSJ: USA peab pikka aega maadlema veiseliha krõbeda hinnaga

18:50

Theodor Tabor: uskumatu, et kõige lähedasemad võivad olla kõige kaugemad

18:46

Sotsiaaldemokraadid: riigieelarve teine lugemine tuleb katkestada

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

06:14

Arstivastuvõttudest teavitamist katsetanud tervisekassa peatas ettevõtmise

09.11

Politico: Marine Le Pen tahab Kaja Kallasest vabaneda

17:24

Ukraina ründas Venemaa eliit-drooniüksust Rubicon Uuendatud

17:43

USA juhitud Ukraina-Vene kõneluste esimene päev sai läbi Uuendatud

09.11

Vabariiklasest seadusandja algatas Hegsethi tagandamise

09.11

USA ekspert: sõja lõpp võib Putinile saatuslikuks saada

13:32

Hendrik Agur lahkub Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse juhi kohalt Uuendatud

10:31

Venemaale soodsa otsuse langetanud CAS-i kohtunik külastas eelnevalt Moskvat

15:45

Raamatupidajad streigivad uue tööjõumaksude esitamise korra vastu Uuendatud

09.11

Erikomisjon nõuab Pevkurilt ja endistelt ametnikelt Dataseli hanke eravestlusi

ilmateade

SPORT

20:27

Paalberg sõlmis Prantsusmaa suurklubiga uue lepingu

19:59

Glinka alustas endise maailma 18. reketi vastu võimsalt, ent kaotas mängu

19:05

Brasiilia korvpallilegend on 43-aastaselt Euroliigasse naasmas

18:44

Kurlinguliit leidis uue tegevjuhi

loe: kultuur

18:50

Theodor Tabor: uskumatu, et kõige lähedasemad võivad olla kõige kaugemad

18:41

Interpreetide nädalal jagavad pärast pikka pausi lava Hando ja Hanna-Liis Nahkur

18:02

"Kirjandusministri juures" on külas Mehis Heinsaar

15:57

Kaljuste: on õnn, et filharmoonia kammerkoori üksikuid ideid salvestatakse

loe: eeter

18:02

"Kirjandusministri juures" on külas Mehis Heinsaar

15:57

Kaljuste: on õnn, et filharmoonia kammerkoori üksikuid ideid salvestatakse

15:38

Oksmann filmist "Jää, mehed ja kuldnokk": režissööri roll asendus lapselapse omaga

14:41

Galerii ja videod: R2 minilaivil esines hiljuti debüütalbumi avaldanud Heleza

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (10.11.2026 18:00:00)

17:30

Tuumajaama rahastamisel ei saa üle ega ümber riigiabist

15:35

Muinsuskaitse nõukogu: kaaluda võiks maksusoodustusi

15:25

Tallinn teeb tuleval aastal haridusinvesteeringuid 70 miljoni euro eest

15:25

Raadiouudised (10.11.2026 15:00:00)

12:50

Swedbank: majanduskasv jätkub mõõdukas tempos

12:50

Noortekeskustel tuleb ette erinevaid proovikive

12:35

Kolmapäeval sajab kohati vihma

12:30

Esindajatekoda võib juba sel nädalal hääletada Hegsethi tagandamise üle

12:20

Raadiouudised (10.11.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo