X!

Arstivastuvõttudest teavitamist katsetanud tervisekassa peatas ettevõtmise

Eesti
Tervisekassa.
Tervisekassa. Autor/allikas: Madis Mumma / ERR
Eesti

Tervisekassa katsetas inimestele 72 tundi enne arsti vastuvõttu teavituste saatmist, aga kuna ilmnes, et teavituse aluseks olnud digiregistratuuri andmed sisaldasid mõnikord valeinfot, peatati ettevõtmine, kuniks andmekvaliteet paraneb.

Läheneva arsti vastuvõtu eel saadavad paljud tervishoiuasutused patsiendile selle kohta meeldetuletuseks kas SMS-i või e-kirja. Seda ei tee aga kõik haiglad ning tervisekassa katsetas seetõttu terviseportaali kaudu ka ise teavituste edastamist, et visiidiinfo jõuaks 72 tundi enne vastuvõttu iga patsiendini, sõltumata raviasutusest.

Samas tähendas see, et kui patsient käis arsti juures sellises haiglas, kes ka ise lähenevast visiidist teavituse saadab, sai ta tervisekassalt ja haiglalt topeltteavituse.

Terviseportaali tootejuht Evgeni Nikolaevski ütles ERR-ile, et visiiditeavituste eesmärk on aidata inimestel oma eelseisvaid vastuvõtte meeles pidada ning anda neile varakult märku, et kui nad ei saa kohale minna, saaksid nad aja tühistada.

"Teisalt, kõik raviasutused täna inimestele visiidi meeldetuletusi ei saada või ei jõua teavitus inimeseni piisavalt vara. Seetõttu katsetasime terviseportaali kaudu teavitamise võimalust, mille eesmärk on saata inimesele meeldetuletus 72 tundi enne vastuvõttu sõltumata sellest, millises tervishoiuasutuses vastuvõtt toimub. Nii soovime tagada, et patsiendid oleksid teavituste saamisel võrdses olukorras," lausus Nikolaevski.

Esimeste teavitustega soovis tervisekassa hinnata nende toimimist ja ka inimeste ja tervishoiuasutuste tagasisidet. Nikolajevski möönis, et kuna osa raviasutusi saadab patsientidele ka ise meeldetuletusi, võib inimene tõepoolest saada sama visiidi kohta kaks teavitust.

"Teavituste eesmärk ei ole olemasolevaid teavitusi dubleerida, vaid tagada meeldetuletus ka neile patsientidele, kes oma tervishoiuasutuselt teavitust ei saa või ei saa seda piisavalt vara," ütles Nikolaevski.

Katsetamise käigus tulid ilmsiks juhtumid, kus digiregistatuuri oli edastatud vastuvõtuandmeid, mis ei olnud päris õiged.

"Kuna terviseportaali teavitused koostatakse digiregistratuuri edastatud andmete põhjal, võib ebakorrektne alginfo jõuda ka patsiendile saadetavasse teavitusse. Seetõttu oleme visiiditeavituste saatmise praeguseks peatanud," sõnas terviseportaali tootejuht.

Enne kui tervisekassa uuesti teavitusi hakkab saatma, on Nikolaevski sõnul tarvis koostöös raviasutustega andmete kvaliteeti parandada ja leida lahendus, mis arvestaks ka meeldetuletusi, mida teised asutused saadavad.

"Eesmärk on, et patsient saaks õige, õigeaegse ja arusaadava teavituse sõltumata sellest, millises tervishoiuasutuses tema vastuvõtt toimub," ütles ta.

Arendus läks tervisekassale maksma ligi 4200 eurot.

Toimetaja: Karin Koppel

isiklikud lood

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

07:10

Rainer Saks: Abu Dhabi kõnelustel sõjategevuse peatamiseni tõenäoliselt ei jõuta

06:48

Nvidia juhti tabanud spiooniskandaal tõi tähelepanu alla ka tema suhte Trumpiga

06:35

Proviisorid kardavad apteegiautomaatide tulekuga maa-apteekide sulgemist

06:14

Arstivastuvõttudest teavitamist katsetanud tervisekassa peatas ettevõtmise

05:54

Ukraina ründas Venemaa eliit-drooniüksust Rubicon

09.11

Haljalast lahkunud Martin Müürsepp taasliitus Pärnuga

09.11

Tallinnas selgub naiste kabe maailmameister

09.11

Kaju USA vahevalimistest: vabariiklased kaevasid endale sügava augu

09.11

Evamaria Albert: medali aitas võita väga hea ettevalmistus

09.11

Koondisega taasliitunud Shein: kõik on nüüd korras

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

09.11

USA ekspert: sõja lõpp võib Putinile saatuslikuks saada

09.11

Sõja 1720. päev: Venemaal puhkes taas kütusekriis Uuendatud

09.11

Politico: Marine Le Pen tahab Kaja Kallasest vabaneda

09.11

Politsei pidas kinni Ungari endise peaministri Orbáni venna

09.11

Nvidia uurib tegevjuhi salajase suhte taustal kerkinud julgeolekukahtlusi Uuendatud

09.11

Politsei: Krakowi massitulistamise toimepanija suri haiglas Uuendatud

09.11

Rahukõnelustele sõitev Euroopa delegatsioon võib ukse taha jääda

08.11

Sõja 1719. päev:Ukraina ründas strateegilise tähtsusega silda Venemaa Rostovi oblastis

09.11

Vabariiklasest seadusandja algatas Hegsethi tagandamise

09.11

Omanik pani Tallinnas Kadriorus müüki Fonnentali hotelli kinnistu

ilmateade

SPORT

09.11

Haljalast lahkunud Martin Müürsepp taasliitus Pärnuga

09.11

Tallinnas selgub naiste kabe maailmameister

09.11

Evamaria Albert: medali aitas võita väga hea ettevalmistus

09.11

Koondisega taasliitunud Shein: kõik on nüüd korras

loe: kultuur

09.11

Tallinnas toimuv rahvusvaheline filmikongress keskendub rahastusele ja tehisintellektile

09.11

Talvesõjas Nõukogude Liidule kaotatud Soome saared jõudsid fotonäitusele

09.11

Mardi- ja kadrikombestik pürgib UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja

09.11

Tallinnas esineb elektroonilise roki ansambel Henge

loe: eeter

09.11

Peeter Raudsepp: tänapäeval usutakse kõike liige palju

09.11

Kai Lobjakas: Jaapani disain on meie elu osa

09.11

Galerii ja videod: R2 minilaivil esines ansambel Minimal Wind

09.11

Marju Kõivupuu: õige mardisant tunneb rõõmu ja kasutab pärimuslikku loovust

Raadiouudised

09.11

Päevakaja (09.11.2026 18:00:00)

09.11

Paides algas Narva ja Järvamaa koolinoorte keelesõbra valikkursus

09.11

Kirjandusteadlased on asunud ette valmistama uut Eesti kirjanduslugu

09.11

Türgis Antalyas leiab aset järjekordne üleilmne kliimakonverents

09.11

Riigikogu rahanduskomisjon jõudis läbi vaadata pooled riigieelarve muudatusettepanekud

09.11

Eestis on plaan luua uus erakond, mis seisaks eakate huvide eest

09.11

Raadiouudised (09.11.2026 15:00:00)

09.11

Prantsuse presidendikandidaat Mélenchon lubab viia Prantsusmaa NATOst välja

09.11

Raadiouudised (09.11.2026 12:00:00)

09.11

Sigade arvukus pole veel katkueelsele ajale taastunud

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo