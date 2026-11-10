Arstivastuvõttudest teavitamist katsetanud tervisekassa peatas ettevõtmise

Läheneva arsti vastuvõtu eel saadavad paljud tervishoiuasutused patsiendile selle kohta meeldetuletuseks kas SMS-i või e-kirja. Seda ei tee aga kõik haiglad ning tervisekassa katsetas seetõttu terviseportaali kaudu ka ise teavituste edastamist, et visiidiinfo jõuaks 72 tundi enne vastuvõttu iga patsiendini, sõltumata raviasutusest.

Samas tähendas see, et kui patsient käis arsti juures sellises haiglas, kes ka ise lähenevast visiidist teavituse saadab, sai ta tervisekassalt ja haiglalt topeltteavituse.

Terviseportaali tootejuht Evgeni Nikolaevski ütles ERR-ile, et visiiditeavituste eesmärk on aidata inimestel oma eelseisvaid vastuvõtte meeles pidada ning anda neile varakult märku, et kui nad ei saa kohale minna, saaksid nad aja tühistada.

"Teisalt, kõik raviasutused täna inimestele visiidi meeldetuletusi ei saada või ei jõua teavitus inimeseni piisavalt vara. Seetõttu katsetasime terviseportaali kaudu teavitamise võimalust, mille eesmärk on saata inimesele meeldetuletus 72 tundi enne vastuvõttu sõltumata sellest, millises tervishoiuasutuses vastuvõtt toimub. Nii soovime tagada, et patsiendid oleksid teavituste saamisel võrdses olukorras," lausus Nikolaevski.

Esimeste teavitustega soovis tervisekassa hinnata nende toimimist ja ka inimeste ja tervishoiuasutuste tagasisidet. Nikolajevski möönis, et kuna osa raviasutusi saadab patsientidele ka ise meeldetuletusi, võib inimene tõepoolest saada sama visiidi kohta kaks teavitust.

"Teavituste eesmärk ei ole olemasolevaid teavitusi dubleerida, vaid tagada meeldetuletus ka neile patsientidele, kes oma tervishoiuasutuselt teavitust ei saa või ei saa seda piisavalt vara," ütles Nikolaevski.

Katsetamise käigus tulid ilmsiks juhtumid, kus digiregistatuuri oli edastatud vastuvõtuandmeid, mis ei olnud päris õiged.

"Kuna terviseportaali teavitused koostatakse digiregistratuuri edastatud andmete põhjal, võib ebakorrektne alginfo jõuda ka patsiendile saadetavasse teavitusse. Seetõttu oleme visiiditeavituste saatmise praeguseks peatanud," sõnas terviseportaali tootejuht.

Enne kui tervisekassa uuesti teavitusi hakkab saatma, on Nikolaevski sõnul tarvis koostöös raviasutustega andmete kvaliteeti parandada ja leida lahendus, mis arvestaks ka meeldetuletusi, mida teised asutused saadavad.

"Eesmärk on, et patsient saaks õige, õigeaegse ja arusaadava teavituse sõltumata sellest, millises tervishoiuasutuses tema vastuvõtt toimub," ütles ta.

Arendus läks tervisekassale maksma ligi 4200 eurot.