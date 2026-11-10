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Iraan: Hormuzi väinas põleb kolm naftatankerit

Välismaa
Hormuzi väinas põlev tanker.
Hormuzi väinas põlev tanker. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Hormuzi väinas põleb kolm naftatankerit, teatas teisipäeva õhtul Iraani revolutsioonikaart. Islamivabariik võtab selles piirkonnas regulaarselt sihikule laevu, mis läbivad väina ilma vastava loata.

Teisipäeval teatas ka Araabia Ühendemiraatide riiklik naftafirma ADNOC, et üks nende laevadest sai pärastlõunal Pärsia lahes AÜE territoriaalvetes aset leidnud rünnakus kahjustada.

Suurbritannia merendusagentuur UKMTO teatas samuti, et Hormuzi väina lähedal Omaani ranniku lähistel tabas tankerit tundmatu lendkeha.

Alates veebruari lõpus Lähis-Idas puhkenud sõjast on Teheran strateegiliselt tähtsas veetees liiklust tugevalt piiranud, nõudes, et laevad kasutaksid islamivabariigi heaks kiidetud marsruute.

Vastuseks on Ühendriigid kehtestanud Iraani sadamatele mereblokaadi ja aidanud tankeritel väina läbida. Tavapäraselt liigub sealtkaudu umbes viiendik maailma naftast.

"Kaks Hormuzi väinas loata marsruudil liikunud naftatankerit peatati tugevate plahvatuste järel ning need põlevad," teatas Iraani revolutsioonikaart avalduses.

"Kolmas Hormuzi väinas loata marsruudil liikunud naftatanker plahvatas täna pärastlõunal pärast meremiinile sõitmist," lisas kaardivägi hiljem, täpsustamata tankerite nimesid ega päritolu.

Teheran on viimastel nädalatel korduvalt teatanud väinas süttinud laevadest.

Teherani sõnul on mõned alused sõitnud miinile, kuid USA sõjavägi väitis hiljuti, et kõik miinid on veeteelt eemaldatud.

USA keskväejuhatus (CENTCOM), mis haldab USA sõjalisi operatsioone piirkonnas, teatas eelmisel kuul, et on alates suvest aidanud Pärsia lahe riikidel Hormuzi kaudu eksportida 1,5 miljardit barrelit naftat.

Teisipäeval teatas revolutsioonikaart, et "üks laevadest, supertanker, sõitis meremiinile, mis põhjustas plahvatuse".

"Teise tankeriga, mis oli agressorist Ameerika sõjaväe eskortimisel ja üritas salaja läbida ebaseaduslikku marsruuti, toimus samuti intsident," lisasid nad.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

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