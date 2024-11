Age Viira: enamik Eesti isasid võtab lapse sündides tööelust aja maha

Isadepäeva puhul tõstame esile kõiki Eesti isasid, kes on oma lastele toeks ja eeskujuks iga päev. Sellele on kaasa aidanud ka isa vanemahüvitis, mis võimaldab isadel võtta tööelust paus ja veeta rohkem väärtuslikku aega just väikelastega. Ligi kaks kolmandikku isadest on seda võimalust kasutanud, kirjutab Age Viira.

Alates 1. juulist 2020 on isadel olnud võimalus võtta oma lapse kasvatamiseks 30-päevane isapuhkus. See võimalus on loodud just selleks, et pered saaksid paremini jaotada väikelapse eest hoolitsemist ning kodust majapidamiskoormust, mis ühtlasi võimaldab koos luua hindamatuid mälestusi, mis toetavad lapse arengut ja tugevdavad isa-lapse sidet.

Isa vanemahüvitist saab kasutada 30 päeva ulatuses kas järjest või päevade kaupa. Hüvitist võib võtta juba 30 päeva enne lapse sündi ning kasutada kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. See võimalus on avatud nii töötavatele kui ka mittetöötavatele isadele.

Statistika näitab, et Eesti isad on võimaluse aktiivselt kasutusele võtnud. 2023. aastal kasutas isa vanemahüvitist kokku 11 433 meest, mis näitab, et toetuse mõju on peredes tuntav. Suurem osa ehk 77 protsenti isapuhkustest algab lapse esimesel eluaastal, ligi pooltel juhtudel lapse sünni lähedal. See rõhutab isade olulisust ja nende valmisolekut toetada oma peret kohe sünnist alates.

Keskmiselt võtavad isad puhkust 12 päeva järjest ja kogu kolmeaastase perioodi vältel kasutatakse ära 29 päeva. Märkimisväärne on, et 75 protsenti isadest kasutab ära kogu 30 päeva võimaluse, mis näitab, et isad soovivad jääda lapse kõrvale kauemaks.

Isa vanemahüvitis on avatud kõikidele peredele, sealhulgas samasoolistele vanematele. Näiteks 2023. aastal kasutas isapuhkust ka kaheksa naist. Selline paindlik süsteem tagab, et igal perel oleksid võrdsed võimalused.

Mõtteainet annab 2022. aastal läbiviidud uuring, mis tõi välja, et isad ootavad tööandjatelt rohkem teavet ja tuge puhkusevõimaluste osas.

Tööandjate toetus on oluline, et isad saaksid oma perede jaoks kohal olla, ilma et peaksid muretsema töökoha või karjääri pärast. Selle nimel tehakse igapäevast teavitustööd, et tõsta isade teadlikkust erinevatest võimalustest, mis aitavad neil olla rohkem kohal oma laste elus ja toetada perede heaolu.

Isa kohalolu lapse elus algusest peale on väärtus, mida ei saa mõõta ühegi rahasumma või statistikaga. Isa panus loob tugeva ja kindla vundamendi, millele laps saab oma elu üles ehitada.

Isa vanemahüvitis on võimaldanud paljudel isadel veeta rohkem aega oma laste kõrval. Kutsume üles jagama teavet ja julgustama tööandjaid pakkuma rohkem tuge lapsevanemate puhkusevõimaluste osas. Head isadepäeva kõigile!