Galerii: Ämari lennuraja taasavamine

Ämari lennuliiklusala remont läks maksma ligikaudu 18,5 miljonit eurot. Selle aasta jaanuaris allkirjastasid Euroopa kaitseministrite mitteametliku kohtumise veerel kaitseminister Hanno Pevkur ja Luksemburgi kaitseminister Yuriko Backes kahepoolse leppe, mille alusel Luksemburg panustas Ämari lennubaasi lennuraja remonti 12 miljoni euroga.

Ämari lennurada remontis KMG Infra OÜ.

"NATO idatiival on õhuturve äärmiselt oluline ja mul on hea meel, et Luksemburgi abiga oleme oluliselt saanud parandada Ämari lennubaasi kvaliteeti, paremini toetada ja teenindada nii enda kui ka liitlase lennukeid ja mis peamine, tuua Balti õhuturbemissioonid tagasi Eestisse," sõnas kaitseminister Hanno Pevkur.

"Nii Eesti õhuvägi kui ka liitlased vajavad tipptasemel tingimusi erinevateks operatsioonideks ja selleks on tegutsemisvalmis lennubaas hädavajalik. Remondi käigus said lennurada ja ruleerimisteed uue katte, paigaldati uus rajamärgistus ja valgustus. Lääne portfellis on Ämari lennubaas meie põhifookus, lisaks lennurajale on valmimas nii uus toitlustuskompleks kui kasarmu," ütles riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) lääne portfellijuht Steven Linkov.

"Lennurada on ülioluline operatsiooniline taristuelement, ilma selleta poleks Ämari lennubaasi ega liitlaste lennutegevust Ämaris. Tänu värskelt remonditud lennurajale saab baas koostöös liitlastega jätkata NATO õhuturbe lennuüksuste kohalolu, paiknemise ja operatsioonide tagamist Eestis. Eesmärk on meil kõigil lõpuks üks – tagada Eesti, regiooni ja NATO õhuruumi puutumatus, olles selleks kiirelt ja otsustavalt valmis reageerima kõigile ohtudele," ütles Ämari lennubaasi ülem kolonelleitnant Maanus Nigul.

Ämari lennubaasi arendus on lääne portfelli lähiaastate üks põhilisemaid prioriteete. Nordlin Ehitus on ehitamas linnakusse Baltimaade suurimat toitluskompleksi ja Merko Ehitus kolme kasarmut, samuti arendatakse alal minikaitsetööstusparki.