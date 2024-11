Taasavatud Ämari lennubaasi saabusid Hollandi F-35 hävitajad

Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on Eesti ja Holland sarnase mõtlemisega riigid, seda nii kaitsevaldkonnas kui ka Ukraina toetamises. Just hollandlased alustavad detsembris pärast pikka pausi õhuturbemissiooni Ämaris.

"Ämari on, esiteks, saanud taas operatsioonikõlblikuks ehk siin oli üheksa kuud lennuraja remont. Nüüd on lennuraja remont läbi ja mul on väga hea meel, et õhuturbemissioon saabub siia tagasi maailma kõige moodsamate hävitajatega ehk minu selja taga olev F-35, Hollandi kuninglikud õhujõud," rääkis Pevkur.

Kokku viibivad 120 hollandlast Eestis neli kuud, pärast neid võtab missiooni üle järgmine riik.

"Meie ülesanne on siin F-35 hävitajatega üle Balti riikide taevast kaitsta. Radarid jälgivad, kas õhus on tundmatuid lennukeid. Kui mõni avastatakse, siis meie saame selle kohta teavituse ning tõuseme õhku uurima, mis toimub," selgitas Hollandi kuningliku õhuväe F-35 üksuse komandör Pascal "Smiley" Smaal.

Ämaris on kuninglik õhuvägi palavalt vastu võetud, ütles Smaal, kelle hüüdnimi on Smiley ehk Naerunägu.

"Ma naeratan palju. Eriti siin, Eestis, kuna ma armastan teie riiki," ütles ta.

Hollandlaste saabumise järel jäeti hüvasti hispaanlastega, kes osalesid siin treeningmissioonil oma NASAMS-i süsteemiga.

"See ei ole ainult see, et nad olid kohapeal Ämaris, vaid tegelikult olulisem ja suurem tähtsus oli see, et see valmistas ette meie enda keskmaa õhutõrjesüsteemide töölehakkamist. Ka seda näiteks, et see NASAMS-i süsteem käis Tapal integreerimas ennast 1. brigaadi õhutõrje koosseisu," rääkis Pevkur.

Eesti peaks oma keskmaa õhutõrjesüsteemi kätte saama järgmisel aastal.

Järgmise nädala esmaspäeval saabub Eestisse Hollandi kaitseminister, kellega arutatakse, mida riigid saaksid veel koos kaitse tugevdamiseks teha.