Alar Karis: Helle Meri kujundas presidendi abikaasa rolli

"Helle Meri on lahkunud. Kurbus ja valutunne pigistavad hinge ja mõtteid," kirjutas Karis.

"Üheksa aastaga kujundas Helle Lennart Meri kõrval presidendi abikaasa rolli tänapäeva Eestis. Sel viisil on ta mõjutanud kõiki neid, kes tema järel Kadriorgu tulid," märkis president.

"Tunnen südamest kaasa Helle Meri tütrele, lähedastele ja sõpradele," ütles president Alar Karis.

Presidendi abikaasa Sirje Karis ütles, et Helle Meri lahkumine teeb hinge katki, sest see on nii ootamatu ja valus.

"Me kohtusime mitmeid kordi. Helle andis mulle alati nõu, kuidas presidendi abikaasana igas olukorras rahulikuks ja enesekindlaks jääda, olles samas sõbralik ja hooliv. Olen sel kurval ajal südames Helle Meri tütre, lähedaste ja sõpradega," lausus Sirje Karis.

Reedel suri 75 aasta vanuses Eesti presidendi Lennart Meri lesk ja endine näitleja Helle Meri.