Trump nimetas oma energiaministriks kliimamuutuste skeptiku Chris Wrighti

USA presidendiks valitud Donald Trump nimetas laupäeval oma energiaministriks frakkimismagnaadi ja kliimamuutuste skeptiku Chris Wrighti, tehes talle ülesandeks kärpida bürokraatiat, et meelitada investeeringuid fossiilkütustesse.

"Energiaministrina saab Chrisist võtmejuht, kes juhib innovatsiooni, vähendab bürokraatiat ja juhatab sisse uue, Ameerika õitsengu ja üleilmse rahu kuldajastu," seisis Trumpi avalduses.

Wright on frakkimisteenuseid osutava Liberty Energy asutaja. Frakkimine on kõrgsurvemeetodiga vedeliku surumine maa-alustesse kivimitesse, et avada olemasolevad lõhed ja ekstraheerida gaasi või naftat.

Aasta eest eitas Wright LinkedIni postituses kliimakriisi olemasolu. "Kliimakriisi ei ole ja toimumas ei ole ka energiaüleminekut," ütles ta ja lisas, et termin "süsinikureostus" on ennekuulmatu, sest kogu elu sõltub süsinikdioksiidist.

"Ei ole olemas puhast või musta energiat, kõik energiaallikad mõjutavad maailma nii positiivselt kui ka negatiivselt," lisas Wright.

Trump nimetas teda üheks teerajajaks, kes aitas käivitada Ameerika kildarevolutsiooni, mis soodustas USA energiasõltumatust ning muutis globaalseid energiaturge ja geopoliitikat. Ta lisas, et määrab Wrighti ka uude riiklikku energianõukokku, mille ülesandeks on muu hulgas vähendada energiatootmise reguleerimist.

Uudisteagentuuri Bloomberg andmetel on Liberty Energy suuruselt teine ​​frakkimisettevõte maailmas.