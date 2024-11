Endine kapo juht kahtleb Vene kodanikelt valimisõiguse äravõtmise vajalikkuses

Delfi ajakirjaniku küsimusele, kas Vene ja Valgevene kodanikud, kellel on praegu õigus hääletada kohalikel valimistel, kujutavad endast Eesti julgeolekule ohtu, vastas Sinisalu, et sellele ei ole mustvalget vastust ja et see sõltub konkreetsest indiviidist.

Sinisalu selgitas, et meie olukord on erinev Lätist või mõnest teisest riigist, kus seda valimisõigust pole kunagi olnud, kuid Eestis on see õigus kogu aeg olnud.

"Mul on väga sügavad kõhklused ja kahtlused, kas me sellega lahendame probleeme või tekitame juurde. Statistika näitab, et neid Vene kodanikke ja mittekodanikke, kes käivad kohalikel valimistel hääletamas, on väga vähe. Järelikult see mõju, mis sealtkaudu tuleb, on ka suhteliselt väike," põhjendas Sinisalu.

Endine kapo juht lisas, et teatud halbadel tingimustel on Venemaa võimeline sellest tekitama ka julgeolekuohu. "Võtame mingisuguse hüpoteetilise olukorra – sul pole väga palju vaja selleks, et mingisugust vägivalda tekitada. Ma ei taha siin mõtteid anda, aga see on lihtne, see ei ole keeruline."

Sinisalu märkis, et kui see on julgeoleku probleem ning kui on võimalik, siis tuleb see inimene elamisloast ilma jätta ja välja saata, nagu on peale sõja algust mõnega ka tehtud ja kes enam ei ole väga õnnelikud, et nad Venemaal on.