Sinisalu sõnul tuleb SDE Vene kodanike lojaalsuskinnitusest muresid juurde

"Siin jääb natuke mulje, et kõik vaatavad järgmisi valimisi ja käib mingis mõttes võistlus, et kes on kõige parem eestlane," ütles Sinisalu.

"Siin on eelseisvate valimiste pitser nii tugevalt küljes ja emotsioonid üleval. Ega praegu selline tervemõistuslik arutelu kuhugi ei jõuagi. Eks kõige õigem muidugi oleks seda põhiseaduse muutmise kaudu lahendada, siis on piisav konsensus ka riigikogus leitud," lisas ta.

Sinisalu sõnul on käima läinud arutelust puudu adekvaatsed selgitused selle kohta, kuidas tuleks hakata kohalikel valimistel ilmneva võimaliku ohuga tegelema.

"Kui me nüüd võtaksime arutelu alla selle, et on selline nimekiri välismaalastest ja kõik kes soovivad osaleda, annavad allkirja, kus nad mõistavad hukka Venemaa tegevuse ja ilmutavad lojaalsust, siis kas need inimesed, kes ei soovi valida ja allkirja ei anna, on kõik automaatselt kuidagi selline julgeolekuoht, millega tuleb hakata tegelema?" küsis Sinisalu.

"See kolmas mõte, mis seal oli, et julgeolekuasutused peaksid seal vaatama ja vajadusel kellegi nimekirjast maha tõmbama. Esiteks tekib küsimus, et miks ainult kaitsepolitsei, et kas ka luurekeskus ja välisluureamet peaks vaatama oma andmebaase?" lisas Sinisalu.

Sinisalu tõi välja, et läbimõtlemata on ka see, milliseid õiguslikke küsimusi see kaasa tuua võib.

"Selline nimekirjast maha kriipsutamine on mingisugune toiming, see on sisuliselt haldustegevus ja see saab olla ju ka kohtus vaidlustatav. Ma ei ole üldse kindel, et mis peaks olema kaitsepolitseiametil huvi hakata tuhandete inimeste kohta mingisuguseid andmeid avaldama, sest paratamatult selline kohtuprotsess ju seda tähendaks," rääkis Sinisalu.

"Politseile ja kaitsepolitseile peaks ikkagi jätma selle tavapärase tegevuse, et kui on tuvastatud, et mõni inimene on ohtlik Eesti julgeolekule, siis läbi olemasoleva õigusliku raamistiku tuleb see inimene lihtsalt Eestist välja saata. Ja nüüd tekibki siin suurem kahvel, et kas kõik need, kes ei osale valimistel, lojaalsust ei ilmuta, kas me siis vaatleme neid kui potentsiaalseid ohtlikke inimesi ja hakkame neid Eestist välja saatma? See ei ole sugugi nii lihtne. Me võime siin tekitada tahtmatult uue probleemi," selgitas Sinisalu.

Sinisalu sõnul Vene ja Valgevene kodanikelt kohalikel valimistel valimisõiguse ära võtmine Eesti julgeolekule suurt mõju ei omaks.

"Kas on mõtet kõiki inimesi kodakondsuse põhjal võtta potentsiaalsete vaenlastena, seda enam, et on ju statistikas näha, et neid inimesi, kes reaalselt seda valimisõigust on kasutanud, on olnud suhteliselt vähe. Kui me nüüd võtame ära õiguse, mida need inimesed isegi ei ole kasutanud, siis paratamatult inimestel tekib selline tunne, et nad on millestki ilma jäetud. Ja siin tekib veel üks küsimus, et kes siis nende Eestis elavate inimestega tegelema hakkab, kui neilt valimisõigus ära võtta. On see riigi asi, on see kohalike omavalitsuste asi? Või hakkavad nende kibestunud inimestega tegelemise tagajärgedega tegelema PPA ja kapo? Kas see on mõistlik? Lõpuni ei olegi võimalik öelda, mis probleemi me lahendame või kas me lahendame ühe probleemi ära või tekitame probleeme juurde," kommenteeris Sinisalu.

Sinisalu hinnangul võib Eestis elavatest venekeelsetest elanikest olla Eesti-vaenuliku mõtteviisiga inimesi ehk neid, kes siia aktiivselt ootavad Putini tulekut, umbes kuni viiendik ehk 20 protsenti.

Sinisalu sõnul Venemaa ja Valgevene kodanikelt kohalikel valimistel valimisõiguse ära võtmine Putini-meelsete inimeste probleemi ei lahendaks. "Ei lahenda. Kui me pelgame neid inimesi ja ei luba neid hääletama, siis tekib küsimus, et miks me üldse laseme neil Eestis olla, tuleks ilmselt hakata siis neid massiliselt välja saatma. Aga see ei ole õigusliku keskkonna järgi lihtsalt tehtav," ütles Sinisalu.

"See diskussioon jääb ja selle mõju olematuks ei muutu. Aga see ongi rohkem usu küsimus, et kohalikel valimistel see mõju on nii tohutult suur. See on eelkõige poliitilise võitluse teema. See praktiline mõju ei ole nii suur," lausus Sinisalu.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees, siseminister Lauri Läänemets ütles ERR-ile antud intervjuus, et erakond teeb valitsusele ettepaneku, mille järgi saaks kohalikel valimistel valida vaid need pikaajaliselt Eestis elavad välismaalased, kes kinnitavad, et mõistavad hukka Venemaa algatatud sõja Ukrainas. Ühtlasi oleks kapol voli soovimatuid inimesi valimisnimekirjast maha kriipsutada.