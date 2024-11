Prokurör: Hamasil olid Euroopas relvalaod terrorirünnakute läbiviimiseks

Saksamaa prokuratuur teatas, et Palestiina islamirühmitus Hamas hoidis mitmes Euroopa riigis tulirelvi ning kavandas terrorirünnakuid juudi asutuste vastu.

Saksa prokuratuur teatas, et Hamas rajas Euroopa riikidesse relvalaod, et olla valmis võimalikeks terrorirünnakuteks Euroopas asuvate juudi institutsioonide vastu. Prokuratuuri teatel rajas üks süüdistatavatest 2019. aasta suvel Taani Hamasi relvalao. Sealt viis ta siis relva Saksamaale.

Hamasi rünnakute sihtmärk Saksamaal võis olla Iisraeli saatkond Berliinis. Võimalike sihtmärkide hulgas oli veel USA Ramsteini õhubaas ja Berliini Tempelhofi lennujaam.

Prokuratuuri teatel oli Hamasil relvaladu ka Bulgaarias. Võimud leidsid sealt nii laskemoona kui tulirelvi, sealhulgas leiti ka Kalašnikovi automaat. Samuti oli üks ladu veel ka Poolas.

Kahtlustatavad vahistati mullu detsembris Saksamaal ja Hollandis, nad on jätkuvalt vahi all.

Kaks süüdistatavat on sündinud Liibanonis, üks on egiptlane ja üks on hollandlane. Prokuratuuri teatel olid neil otsesed sidemed Hamasi sõjaväelise tiiva juhtkonnaga.