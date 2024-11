Tallinna Keskraamatukogu vahetas vana raamatukogubussi välja

Kui Hiiumaal ja veel mõnes hajaastusega maapiirkonnas on käigus kauplusbuss, siis Tallinnas sõidab juba pea 17 aastat ringi raamatukogubuss Katariina Jee, mis viib inimestele kätte uuemat ja populaarsemat lugemisvara.

Annika Marsh on raamatukogubussis laenutajana töötanud pea 15 aastat. Talle ratastel töökoht meeldib. Ent uus buss, mis sai lugejate nõudmisel samuti nimeks Katariina Jee, on Marshi sõnul veel parem kui vana.

"Siin on hästi soe, siin on väga mugav töötada, inimeste peale on mõeldud, et ratastooliga saab ilusasti sisse. Ka inimesed, kes ei kuule väga hästi, selleks meil on siin uus võimendi, me saame seda kasutada, et nendega suhelda," kirjeldas ta.

Marshil on palju püsikliente, keda ta mäletab juba aastast 2010, mil ta Katariina Jee peal tööle hakkas. Üks sellistest on 14-aastane Robert Reisalu, kes esimest korda jõudis raamatukogubussi tegelikult veel ema kõhus.

"Kui ta oli pisike, siis ta luges siin raamatuid, ja kui ta suuremaks kasvas, siis ta tuli bussi pildistama. Ja teinekord me sõidame linnas ringi ja näeme, et keegi meid pildistab ja siis vaatame – ahaa, näed, jälle Robert on meid üles leidnud kuskilt," rääkis Marsh.

"Raamatukogubuss meeldib mulle, ma olen sealt raamatuid laenutanud. See on mugav viis, kuidas raamatuid laenutada, ei pea raamatukokku minema. Ja mulle meeldib ka seda pildistada. Selliseid teisi busse meil Tallinnas ei ole ja see on ainulaadne," rääkis Reisalu, kelle lemmik on krimikirjandus.

"Raamatukogubuss see on mulle kõige lähem. Kolmapäeviti tuleb põhimõtteliselt kodu juurde, ei pea minema raamatukokku. Saab aega säästa," lisas ta.

Tallinnas on kokku 19 raamatukogu, kuid mitmest piirkonnast on neisse väga pikk tee.

"Tallinnas on mitmeid selliseid piirkondi, kus inimestel on liiga pikk tee raamatukokku ja on üsna suuri alasid, kus meil raamatukogu ei ole ja kus tegelikult võiks raamatukogu olla. /.../ Raamatukogubuss sõidab hajaasustusega piirkondades nagu Tiskres, Mõigus, Meriväljal, kus inimestel ongi liiga pikk tee raamatukokku," rääkis Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holm.

"Uues raamatukogubussis on meil näiteks iseteenindusseadmed, et inimesed ei pea järjekorras seisma ja saavad ise need protsessid niimoodi kiiresti ära teha," lisas ta.

Katariina Jee sõidab Tallinnas neljal päeval nädalas, igal nädalapäeval oma kindlal marsruudil. Kõige pikemad sabad tekivad bussi Lasnamäel, sest seal on raamatukogusid kõige vähem.