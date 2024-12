EKA rektoriks kandideerivad Kirke Kangro ja Hilkka Hiiop

Esmaspäevase tööpäeva lõpuni ootab Eesti Kunstiakadeemia (EKA) kandidaate uue rektori kohale. EKA teaduskonnad on oma kandidaatidena koolijuhi kohale esitanud Kirke Kangro ja Hilkka Hiiopi.

Kandidaate võib olla teisigi, sest neid esitatakse kinnistes ümbrikutes tööpäeva lõpuni ja EKA ise teavitab avalikkust kõigist rektorikandidaatidest teisipäeval, ütles EKA kommunikatsioonijuht.

Kirke Kangro sõnul esitasid tema kandidatuuri EKA vabade kunstide teaduskond ja disainiteaduskond. Hilkka Hiiop on enda sõnul samuti üks rektorikandidaate. Tema kandidatuuri esitas kunstikultuuri teaduskond.

EKA praegune rektor Mart Kalm uuesti ei kandideeri. "EKA seadus ei keelaks mind kolmandaks ametiajaks kandideerida, aga mina ei soovi. Ega ma sarijuhtija ole," on Kalm ERR-ile öelnud.

Hiiop on EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna professor ja kunstikultuuri teaduskonna dekaan. Kangro on EKA vabade kunstide teaduskonna dekaan. Kangro on pälvinud tähelepanu installatsioonide ja skulptuuridega, aga ka aktiivse kuraatoritegevusega.

EKA rektori valib valimiskogu

EKA rektori valimisi korraldab senati määratud viieliikmeline valimiskomisjon.

EKA rektori 2025. aasta valimiskomisjoni liikmed on Jüri Kermik, Ott Kagovere, Kristi Laanemäe, Marge Monko ja Anneli Porri. Valimiskomisjoni sekretär on Dagmar Raide.

Valimiskomisjon kuulutas rektori valimised välja kahes Eesti üleriigilises päevalehes ja ajalehes Sirp hiljemalt 1. novembril 2024. Kandidaatide esitamiseks tuli valimiskomisjonile hiljemalt 2. detsembriks kella 17 esitada kirjalik esildis, kandidaadi nõusolek, elulookirjeldus ja koopia kandidaadi isikut tõendavast dokumendist.

Hiljemalt 18. detsembril esitavad rektorikandidaadid valimiskomisjonile oma

programmilise nägemuse akadeemia tulevikust ja akadeemia juhtimisest.

Valimiskomisjon koostab valimiskogu nimekirja ja esitab selle akadeemia senatile

kinnitamiseks hiljemalt 17. detsembriks 2024. Valimiskogu moodustavad kõik akadeemia nõukogu ja senati liikmed, kõik akadeemia korralised professorid, kõikide osakondade, õppetoolide ja instituutide juhid, üliõpilasesinduse liikmed, õppejõudude poolt nende seast valitud esindajad ning nõukogu poolt valitud kunstiavalikkuse esindajad.

Akadeemia rektor valitakse rektorikandidaatide hulgast valimiskoosolekul, mis toimub akadeemia aulas 31. jaanuaril 2025 algusega kell 14. Valimiskoosolekul hääletavad valimiskogu liikmed salajasel hääletusel. Valituks osutub rektorikandidaat, kes saab üle poole häältest.

Rektori ametiaeg algab 4. aprillil 2025.