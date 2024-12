Endine keskerakondlane Marek Jürgenson astus Isamaa liikmeks

Isamaa Tallinna piirkonna juhi Riina Solmani sõnul on senine koostöö Jürgensoniga olnud tulemuslik.

"Marek on olnud linnavolikogus Isamaa fraktsiooni liige nüüdseks üle kuu aja ja mul on hea meel, et meie koostöö seal on nõnda sujunud, et ta otsustas erakonnaga liituda. Tema kogemused tugevdavad Isamaa Tallinna meeskonda ning neljapäevalgi, enne erakonna liikmeks saamist, käis ta nõustamas meie linnaosa vanemat," ütles Solman.

"Ütlesin fraktsiooniga liitudes, et näen Isamaas ainsat tõsiseltvõetavat alternatiivi praegusele valitsuskoalitsioonile ning tahet ponnistada Tallinna elanike elu paremaks muutmisel. Viimased kuu aega koostööd on minu jaoks neid tundeid kinnistanud. Teeme ühtse meeskonnana tööd, et teha tugev tulemus järgmise aasta kohalikel valimistel," ütles Jürgenson erakonna teatel.

Jürgenson oli 4. aprillist 2019 kuni 23. veebruarini 2023 riigikogu liige. Ta oli 2003. aastast Keskerakonna liige. Ta valiti aastatel 2013 ja 2017 Tallinna linnavolikogu liikmeks.

Aastatel 2005–2009 oli Jürgenson Tallinna Kesklinna linnaosa vanem, 2009–2010 oli ta Tallinna linnapea nõunik ja 2010–2011 Tallinna ettevõtlusameti juhataja. Aastatel 2012–2019 oli ta Haabersti linnaosa vanem.