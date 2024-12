Galerii: presidendi jõulukaart on pühendatud eesti raamatu aastale

Lukk-Toompere sõnul on jõulukaardi kujundus pühendatud algavale eesti raamatu aastale, mis märgib esimese eestikeelse trükise ilmumist 500 aastat tagasi.

"Kaardi keskmes on rahvuslike mustritega puu, mis sümboliseerib raamatute algust loodusest – puust, mis annab tooraine paberile. Kuid see puu on midagi enamat, selle harud ulatuvad igasse inimesse ja tervikuna rahvasse, olles justkui raamatud, mis avavad uusi maailmu ning loovad tarkust ja sidemeid meie kõigi vahel," sõnas autor.

Kaardi kujunduses on viidatud tänapäevasele tehnoloogiale.

Kaardid trükiti keskkonnasõbralikus trükikojas Ecoprint, kasutades 100 protsenti taastoodetud paberit ning looduslike vaikude ja õlide baasil valmistatud trükivärve.

Pühadetervitus on esitatud eesti ja inglise keeles.