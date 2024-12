Sillamäe muuseumis avati näitus linnaelanike talvekommetest

Tore näitus sünnibki tavaliselt siis, kui muuseumis hakatakse panipaiku kraamima. Sillamäe muuseumis tulid inventuuriga päevavalgele suusad, jõuluehted, karvamütsid ja näärivanad, mida kohalikud elanikud on suurel hulgal muuseumile annetanud. Talvenäitus tekitab külastajates sooje tundeid.

"See on selline näitus, et kuigi räägib talvest, kõige külmemast perioodist, siis meie lapsepõlvemälestused talvest on kõige soojemad ja kõik need esemed tuletavadki meelde meile seda sooja ja hubast aega," lausus Sillamäe muuseumi direktori kohusetäitja Jelena Antuševa.

Kui lastele meeldib rohkem suuski uudistada, siis vanematele inimestele vatist näärivanade juures nostalgitseda. Seda tunnet ei tohiks Nõukogude aja taganutmisega segi ajada.

"Tulevad sellised mälestused, vaat meil kodudes oli selline või vanaemal oli see asi. See on see õige tunne, mis peab inimestel olema. Ja see muidugi erineb sellest, et küll oli hea tol ajal, et on hea, et see tuleks tagasi. Ei, ei ole hea," ütles Antuševa.

Sillamäe nääride kõige tähtsamaks kohaks oli peolaud. Punane ja must kalamari laual ja vaip seinal näitasid, et pere on heal järjel.

"Ja meie otsustasime, et me teeme sellise fotonurga siin, kus inimesed saavad ennast pildistada, ilusa mütsiga peas," lausus Sillamäe muuseumi giid Natalja Lillemäe.

Näitusele saabujaid võtavad vastu uusaastapeole kiirustavad Nõukogude Sillamäe elanikud. Paraku pole nende kõrval talveriietes last, sest muuseumi kogus vana lastekasukat ei leidunud. Selle võiks mõni lahke inimene Sillamäe muuseumile annetada.