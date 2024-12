Ukraina kohus: Slava Ukrainilt võidi välja petta üle 400 000 euro

Ukraina õiguskaitseorganite hinnangul võidi Eesti MTÜ-lt Slava Ukraini välja petta 411 000 eurot ning peamiseks kahtlusaluseks on ühingu partnerorganisatsiooni All for Victory juht Hennadi Vaskiv. Viimane on Ukrainast lahkunud ja tagaotsitav, selgub Kiievi Petšerski rajoonikohtu materjalidest.