Ekspress: Eesti Kunstiakadeemia lõpetas koostöö kõigi Iisraeli ülikoolidega

Eelmisel nädalal teatas Eesti Kunstiakadeemia (EKA) õppekava juht üliõpilastele, et veebruaris toimuma pidanud Iisraelis asuva Shenkari kolledži kaasprofessor Jonathan Ventura töötoa teine osa jääb ära, kuna ülikool on otsustanud katkestada koostöö kõigi Iisraeli ülikoolidega, kirjutab Eesti Ekspress .

Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm ütles Ekspressile, et ülikool ei ole avatud Iisraeli ülikoolide koostöö pakkumistele.

"Meile on tundunud targem praegu sellest loobuda. Meil on olnud ka Iisraeli koolidega selleteemaline kirjavahetus ja nad on väljendanud mõistmist. Iisraeli ülikoolid ju teavad, mis meeleolud valitsevad, see ei olnud neile üllatus. Enamik kunstiülikoole Euroopas on teinud sama," ütles Kalm. Ta tõi näite, et paljud Hollandi ülikoolid ei saanud sügisel palestiinameelsete protestide tõttu sügissemestritki alustada.

Kalmi sõnul sündis otsus erinevate osakondade koostöös.

Ühe Ventura töötoal käinud doktorandi sõnul alustas Ventura juba novembris oma ettekannet lühikese seletusega Iisraeli hetkeolukorrast, kuna oli Šveitsis Luzernis kogenud pingeid seoses konfliktiga Lähis-Idas ning tahtis Tallinnas seda vältida. Doktorant rääkis, et Ventura seletas lühidalt ja erapooletult Iisraelis toimuvat, pärast mida kulges töötuba rahulikult ja pingevabalt.