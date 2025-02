Kuldar Taveter: ülikoolide poliitilisest sõltumatusest

Meil on üksikisikutena loomulikult igaühel oma poliitilised seisukohad ja isiklikes vestlustes me neid ka väljendame, aga kas kujutate ette olukorda, kus Eesti ülikool võtab seisukoha näiteks Kreeka ja Türgi või India ja Pakistani vastuolude kohta, küsib Kuldar Taveter.

Eelmise aasta detsembri keskpaigast alates on Eestis Iisraeli ja Hamasi konflikti kontekstis olnud palju arutelu selle üle, kas ülikoolid peaksid võtma poliitilisi seisukohti. Nagu sageli juhtub, lähevad niisugused arutelud äärmustesse, kus ühelt poolt räägitakse Palestiina rahva õigustest ja teiselt poolt antisemitismist.

Ülikoolid kui avalik-õiguslikud juriidilised isikud on oma otsustes ja seisukohtades küll autonoomsed, aga minu arvates peaksime küsima hoopis seda, kas poliitiliste seisukohtade võtmine on ikka kooskõlas akadeemilise traditsiooniga.

Selles osas ütleb ülikoolide aluspõhimõtteid ja väärtusi sedastav "Magna Charta Universitatum", millele on alla kirjutanud 975 ülikooli 94 riigist, nende hulgas Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool, et "uurimistöö ja õpetamine peavad olema intellektuaalselt ja moraalselt sõltumatud igasugusest poliitilisest mõjust ja majandushuvidest."

Minu arvates on see väga õige põhimõte, sest ülikool on ju teadus- ja õppeasutus, kus läbiviidav teadustöö peab olema ennekõike tõenduspõhine ning samuti peab ka õpetamine olema vaba poliitilisest propagandast. Seetõttu õõnestavad ülikoolide poliitilised seisukohavõtud ja poliitiline kihutustöö ülikoolides oluliselt ülikoolide tõsiseltvõetavust teadus- ja õppeasutustena.

Juhin Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis õppetooli, mille 51 töötajat on pärit 19 erinevast riigist. Veelgi mitmekesisem on arvutiteaduse instituudi kui terviku töötajate päritolu. Kuidas peaksin oma õppetooli töötajatele selgitama hüpoteetilist olukorda, kui Tartu Ülikool näiteks võtaks seisukoha ühes või teises välispoliitilises küsimuses?

Loomulikult on erandiks ülikooli positsioon küsimustes, mille kohta on olemas riiklik seisukoht nagu näiteks Venemaa agressioon Ukrainas. Aga kõikides muudes küsimustes peaks mistahes ülikool lähtuma akadeemilistest traditsioonidest ning mitte tegema poliitilisi avaldusi ega lubama poliitilisi kihutuskõnesid oma pinnal.

Meil on üksikisikutena loomulikult igaühel oma poliitilised seisukohad ja isiklikes vestlustes me neid ka väljendame, aga kas kujutate ette olukorda, kus Eesti ülikool võtab seisukoha näiteks Kreeka ja Türgi või India ja Pakistani vastuolude kohta? Ma ei näe, et seisukohavõtmine palestiinlaste ja Iisraeli küsimuses oleks nendest kuidagi erinev.

Sedalaadi vastuoludel on reeglina keeruline kultuuriline ja ajalooline taust, mida me ülikoolides saame küll tõenduspõhiselt uurida ja vastavaid teadusartikleid kirjutada, aga mille kohta me ei tohiks ülikooli nimel võtta poliitilisi seisukohti, lähtudes akadeemilistest traditsioonidest, mis on esitatud näiteks "Magna Charta Universitatumis".