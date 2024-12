EKA: soovime säilitada ülikoolis turvalise töökeskkonna

EKA avaldas teisipäeval selgituse Iisraeli ülikooliga Erasmus+ üliõpilas- ja õppejõudude vahetuslepingu peatamise kohta öeldes, et otsuse taga on soov säilitada akadeemias turvaline töö- ja loomekeskkond.

"Esmaspäevast levib meedias info EKA otsuse kohta peatada leping Iisraeli ülikooliga. Keerukate rahvusvaheliste ja majasiseste meeleolude valguses otsustati viimane Iisraeliga kehtiv Erasmus+ leping peatada. Hetkel puuduvad EKA-l toimivad partnerlussuhted nii Iisraeli kui ka Palestiina ülikoolidega," teatas EKA avalduses.

EKA esindaja sõnul, et ligi 200 Erasmus+ partneriga Eesti Kunstiakadeemia on teinud koostööd ülikoolidega nii Iisraelis kui ka Palestiinas ja tunneb kaasa kõigile, kes kannatavad praeguses sõjas.

"EKA ülesanne on pakkuda akadeemia liikmetele, üliõpilastele ja töötajatele turvalist töö- ja loomekeskkonda sõltumata põlvkonnast, usust või maailmavaatest. EKA üks missioone on olla platvorm maailmas toimuva mõtestamisel, mistõttu kõik inimsust väärtustavad vaated on arutlusväärsed ja meil tuleb end harida maailma erimeelsuste osas," kirjutatakse avalduses.

EKA väärtustab oma mitmekesise üliõpilaskonna aktiivsust ja tundlikkust maailmas toimuva suhtes, sõnati avalduses.

Samuti kaalub EKA laiapõhjalise haridus- ja teadusministeeriumit ning välisministeeriumit kaasava töörühma kokku kutsumist, kellega kriisikolletega seotud rahvusvahelise õppe väljakutseid arutada.

EKA õppekava juht teatas eelmisel nädalal üliõpilastele, et veebruaris toimuma pidanud Iisraelis asuva Shenkari kolledži kaasprofessor Jonathan Ventura töötoa teine osa jääb ära, kuna ülikool on otsustanud katkestada koostöö Iisraeli ülikooliga, kirjutas Eesti Ekspress esmaspäeval.

Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm ütles Ekspressile, et ülikool ei ole avatud Iisraeli ülikoolide koostööpakkumistele.