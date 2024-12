Kohus mõistis uriiniproovide abil tabletivarast otsinud Viljandi haigla õigeks

Delfi kirjutas, et Viljandi kohtumaja otsustas rahuldada Viljandi haigla kaebuse ja tühistada väärteootsus täies ulatuses. Kohtu hinnangul puudusid asjas väärteo tunnused. Lisaks peab andmekaitse inspektsioon hüvitama Viljandi haigla advokaatidele makstud 13 482 eurot.

Möödunud aasta jaanuaris otsustas haigla kadunud psühhotroopseid ravimeid taga ajades nõuda 18 töötajalt uriiniproovi. Andmekaitse inspektsiooni hinnangul ei täitnud haigla oma töötajate isiku- ja terviseandmete töötlemisel vabatahtlikkuse nõuet.

Sakala kirjutas, et kohtuprotsessi käigus veendus kohtunik, et kõik tabletivarga tabamiseks uriiniproovi andnud töötajad said proovi anda vabatahtlikult ning keegi neid ei survestanud. Seda tõendas kohtu jaoks eeskätt asjaolu, et sugugi kõik Viljandi haigla somaatilise ravi õendusosakonna töötajad ei andnud proovi.

Kohtus leidis tõendamist seegi, et haigla juhtkond ja juhtival positsioonil töötavad inimesed osakonna õdesid ja hooldajaid proovide andmiseks ei mõjutanud ning survet polnud ka teiste töötajate poolt.

Viljandi haigla soovil oli kohtuistung Tartu maakohtu Viljandi kohtumajas kinnine.