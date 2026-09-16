Suri endine päästeameti peadirektor Kalev Timberg

Timbergi tegevus Eesti turvalisuse tagamisel sai alguse tsiviilkaitse valdkonnas. Ta juhtis tsiviilkaitse staapi, mis viis ta 1986. aastal juhtima ka Tšornobõli tuumajaama katastroofi päästetöid. Tema teadmistele ja kogemustele tuginedes rajati taasiseseisvunud Eestis kriisireguleerimise süsteem. Kui Ukrainas algas 2014. aastal Venemaa algatatud sõda, siis panustas ta oma nõuannetega kaasaegse elanikkonnakaitse arendamisse.

1991.aastal panustas ta Eesti ühtse päästeteenistuse kontseptsiooni loomisesse, millega kujundati kogu valdkonna strateegilised suunad.

Aastatel 1992-2000 töötas Timberg päästeameti peadirektori asetäitjana. Seejärel oli ta 2006. aastani siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler, kus tema vastutusvaldkonda kuulusid ka tänapäeval olulised teemad: pääste, kriisireguleerimine, korrakaitse ja julgeolek.

Aastatel 2006-2013 oli ta päästeameti peadirektor. Tema elutööks võib pidada tänase päästeameti ülesehitamist. Selle käigus liideti regionaalsed päästekeskused ühtseks asutuseks. Kalevi eestvedamisel panustati ka siseministeeriumi sisejulgeoleku valdkondade, häirekeskuse ja demineerimise arendamisse, mis on tänapäeval Eesti turvalisuse tagamisel olulisel kohal.

Päästeameti peadirektor Margo Klaos meenutas, et Kalev Timberg oli elupõline päästeohvitser.

"Ta oli üks neist suurtest päästejuhtidest, kes Eesti taasiseseisvumise järel pani paika kaasaegse päästeteenistuse arengusuunad ja viis need juhina ka ellu. Tema panus tänase päästeameti kujunemisse on olnud väga suur. Kalev on olnud elanikkonnakaitse valdkonna suurkuju, kes oma eestvedamise ja nõuannetega on andnud suure panuse kaasaegse kriisireguleerimise ja elanikkonnakaitse arendamisse. Olen isiklikult Kalevile tänulik, et olen saanud olla tema õlgadel, et näha kaugemale," sõnas Klaos.

Siseministeeriumi asekantsler Tuuli Räim puutus Kalev Timbergiga tihedalt kokku juba oma töötee alguses, kui Timberg töötas ministeeriumis asekantslerina.

"Kalev oli üks neist inimestest, kelle kõrval töötamine oli kool kogu eluks. Ta tegi oma tööd suure pühendumuse, professionaalsuse ja südamega. Ka siis, kui minust endast sai asekantsler, rääkisime Kaleviga palju sellest, kuidas elanikkonnakaitset ja päästevaldkonda laias riigikaitses edasi arendada. Jään neist vestlustest ja tema nõuannetest väga puudust tundma," meenutas Räim.

Timberg pälvis oma pühendunud töö eest mitmeid kõrgeid teenetemärke. Teda autasustati Eesti Punase Risti II ja III klassi teenetemärkidega, Päästeteenistuse Suure Kuldristi ja Kuldristiga, Politsei teeneteristi II klassi, Piirivalve III järgu teenetemärgiga, Siseministeeriumi Hõbeteenetemärgiga, Kaitseliidu eriteenete medali ja Kaitsejõudude Peastaabi teeneteristiga.