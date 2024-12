Starmer valis Briti suursaadikuks USA-s veteranpoliitiku Peter Mandelsoni

Suursaadikuks määramine oleks Mandelsoni jaoks, kes töötas viimati valitsuses 14 aastat tagasi, kui peaminister oli Gordon Brown, silmapaistev naasmine suurde poliitikasse. Leiboristliku partei veteranina on ta täitnud mitut kõrgetasemelist rolli, sealhulgas olnud kaubandusminister ja asepeaminister Browni kabinetis. Peaminister Tony Blairi peaministriks oleku ajal, kui Ühendkuningriik kuulus veel Euroopa Liitu, määrati ta Euroopa Komisjoni kaubandusvolinikuks, mida peetakse üheks võtmeteguriks talle uue töökoha andmisel Washingtonis, märkis The Times.

Üks allikas ütles lehele, et Starmeri otsus nimetada suursaadiku ametisse kõrge poliitik peegeldab seda, kui tõsiselt ta võtab Ühendkuningriigi suhteid USA-ga.

Praegune Briti suursaadik Washingronis Karen Pierce jääb kohale jaanuari lõpuni, mil vabariiklane Trump ametisse astub. Tal on ulatuslikud kontaktid vabariiklaste ringkondades ja tema teeneks peetakse Trumpi, Starmeri ja Briti välisministri David Lammy ühise õhtusöögi korraldamist novembris.

Mandelson edestas väidetavalt vähemalt kolme teist kandidaati. The Timesi andmeil kandideerisid saadiku kohale ka endine välisminister David Miliband, endine Briti arenguminister ja ÜRO kõrge ametnik Valerie Amos ja Catherine Ashton, kes oli Mandelsoni järel Euroopa Liidu kaubandusvolinik ning hiljem Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja.

Timesi hinnangul üritab Starmer suhteid Trumpi meeskonnaga tugevdada. Trump olevat Starmerist ja erisuhetest soojalt rääkinud, hoolimata nende poliitilistest erimeelsustest. Ta kirjeldas Starmerit kui väga kena meest ja ütles, et ta oli valimiste eel olnud väga populaarne.

Mandelson on varem öelnud The Timesi taskuhäälingusaates How to Win an Election, et Suurbritannia peab leidma kesktee USA ja EL-i vahel, kui Donald Trump täidab oma lubaduse kehtestada Euroopa kaupadele üldised tollimaksud.

"Me peame sellest läbi loovima ja võtma mõlemast maailmast parima," ütles ta. "Peame leidma viisi, kuidas oma kooki alles hoida ja samal ajal ka süüa."

Mandelson sai 1985. aastal Briti Leiboristliku Partei kommunikatsioonijuhiks ning tema on üks esimesi inimesi Suurbritannias, keda hakati seostama spin-doktori mõistega ja samuti kutsuti teda Pimeduse Printsiks tema halastamatu ja meediateadliku tegutsemise pärast. Mandelsoni peetaks ka üheks, kes aitas leiboristide parteid ümber kujundada, enne kui see 1997. aasta valimised võitis ja Tonu Blairi peaministriks tõi.