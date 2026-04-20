Starmer: ma poleks tohtinud Mandelsoni saadikuks nimetada

Briti peaminister Keir Starmer ütles esmaspäeval, et Tööpartei mõjuka poliitiku Peter Mandelsoni nimetamine Ühendkuningriigi saadikuks Washingtoni oli viga. Starmer on sattunud kriitika alla seoses paljastustega, et tema määratud Mandelson oli soojades suhetes USA seksuaalkurategija Jeffrey Epsteiniga.

Juba niigi avalikkuse ja paljude Tööpartei parlamendiliikmete seas ebapopulaarne Starmer on hädas skandaaliga toimetulekuga, mis ohustab tema võimulpüsimist.

Süveneva poliitilise tüli kohta parlamendis aru andes ütles Starmer: "Selle kõige keskmes on ka minu tehtud vale otsus. Ma poleks tohtinud Peter Mandelsoni ametisse nimetada."

Eelmisel nädalal kutsuti teda taas ametist tagasi astuma, kui selgus, et Mandelson, kelle sõprus süüdimõistetud USA seksuaalkurjategijaga oli ammu teada, sai eelmisel aastal Suurbritannia suursaadikuks Washingtonis hoolimata julgeolekualase taustakontrolli mitteläbimisest.

Starmer on kinnitanud, et talle ja teistele ministritele teatati alles eelmisel nädalal, et Mandelson ei läbinud sõltumatut taustakontrolli. Peaminister on seda nimetanud andestamatuks veaks.

"Lausa uskumatu, et välisministeeriumi ametnikud pidasid kogu sündmuste jada vältel vajalikuks seda teavet meie süsteemi ja valitsuse tippministrite eest varjata," ütles ta parlamendiliikmetele.

"Kui ma oleksin enne tema ametisse astumist teadnud, et soovitati laiendatud julgeolekukontrolli läbimist mitte kinnitada, ei oleks ma teda ametisse nimetanud," rõhutas ta.

Starmer süüdistab välisministeeriumi ametnikke, et nad lasid ametissenimetamisel toimuda vastupidiselt julgeolekuametnike soovitustele. Neljapäeval vallandas ta ministeeriumi tippametniku Olly Robinsi.

Endised riigiametnikud on süüdistanud Starmerit Robbinsi patuoinaks tegemises, kes annab teisipäeval oma selgitused parlamendi järelevalvekomisjonile.

Opositsioonijuhid on nõudnud vasaktsentristliku Tööpartei liidri tagasiastumist, süüdistades teda nii ebakompetentsuses kui ka parlamendiliikmete ja avalikkuse tahtlikus eksitamises.

Starmer ütles veebruaris parlamendile, et Mandelsoni taustakontrollil ja olulisele ametikohale kinnitamisel järgiti kõiki nõuetekohaseid menetlusi.

Peaministri büroo on kinnitanud, et see väide vastab endiselt tõele, kuna valitsuse reeglite kohaselt oli välisministeeriumil õigus taustakontrolliga seotud mured tühistada ilma Starmeri ja tema meeskonna teadmata.

Reedel astus Downing Street ebatavalise sammu, avaldades memo, milles kinnitati, et peaminister sai taustakontrolli ebaõnnestumisest teada alles eelmise nädala teisipäeval.

Samuti on väidetud, et ükski seadus ei takista ametnikel taustakontrolli soovitusi mõistlikult esile tõstmast, et aidata ministritel otsuseid langetada.

Valitsuse juhtivad ministrid on seni Starmerit toetanud.

"Leiti, et Trumpi administratsioon oli ebatavaline ja et Ühendkuningriigi huve võiks esindada samuti ebatavaline suursaadik," ütles Šotimaa minister Douglas Alexander esmaspäeval. "See otsus oli vale ja peaminister tunnistab seda".

Teised ministrid on märkinud, et Starmer peaks jääma võimule keset ülemaailmset segadust, mille on põhjustanud Lähis-Ida sõda ja muud olulised küsimused, sealhulgas tihedamate suhete loomine Euroopa Liiduga.

Kuid arvamusküsitlused näitavad, et Starmer on üks Suurbritannia ajaloo ebapopulaarsemaid peaministreid.

Starmer vallandas Mandelsoni 2025. aasta septembris, kui ilmnesid uued üksikasjad endise suursaadiku sügavate sidemete kohta Epsteiniga, kes suri 2019. aastal vanglas seksikaubanduse süüdistusi oodates.

Ühendkuningriigi politsei uurib 72-aastase Mandelsoni väidetavat ametialast väärkäitumist ajast, mil ta oli üle 15 aasta tagasi leiboristide minister. Ta peeti veebruaris korraks kinni ja vabastati hiljem.

Mandelsonile ei ole süüdistust esitatud ja ta eitab kuritegu.

Starmerit ja tema Tööparteid ootavad järgmisel kuul ees tõenäoliselt kaotusterohked kohalikud valimised, sealhulgas Šotimaa ja Walesi parlamendi valimised.