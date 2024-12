Briti valitsus kiitis heaks postiteenistuse müügi Tšehhi miljardärile

Miljardär Daniel Kretinsky firma EP Group ostab Royal Maili emafirma International Distribution Services (IDS). Tehingu väärtuseks hinnatakse 6,3 miljardit eurot, vahendas Sky News.

Tehingu raames lepiti kokku, et kui Kretinsky võtab firmast dividente, siis sellest kümnendiku saavad ettevõtte töötajad. Kommunikatsioonitöötajate ametiühingu juht Dave Ward kiitis samuti tehingu heaks ning ütles, et see võimaldab firmal taas jalad alla saada.

Royal Mail on riigi jaoks strateegiliselt oluline ettevõte, mis aitab kaasa elutähtsa teenuse tagamisele. Suurbritannia valitsusele jääb seetõttu vetoõigus ettevõtte strateegiliste otsuste suhtes

Kretinsky ise on teinud viimastel aastatel suuri investeeringuid Suurbritanniasse. Tal on osalus jaeketis Sainsbury's ja Inglismaa kõrgliigaklubis West Ham United.

Kretinsky sai miljardäriks tänu sellele, et ostis Euroopas odavalt kokku kivi- ja pruunsöel põhinevaid elektrijaamu. Kretinsky tegelenud ka Vene gaasiäriga ja teinud ka Prantsusmaal silmatorkavaid investeeringuid.

Kodumaal kuulub talle hulk meediaväljaandeid, sealhulgas Tšehhi populaarseim tabloid Blesk.

Royal Maili ajalugu ulatub tagasi 16. sajandi algusesse, mil Inglismaa kuningas Henry VIII lõi postiülema ametikoha. Ametlikult loodi Royal Mail 17. sajandi keskpaigas.