Sass Henno lõpetas EKA-ga koostöö

"Teen ühe poliitilise avalduse," kirjutas Henno sotsiaalmeedias. "Seoses EKA rektori hiljutise seisukohavõtuga ja Iisraeli ülikooliga koostöö lõpetamisega ei soovi ma olla enam EKA loovkirjutamise õppejõud. See pole enam ülikool, kus tahaksin töötada."

Ta lisas, et jätab ära koolis jaanuarist algama pidanud loovkirjutamise loengud.

Henno ütles, et võttis Iisraeli toetava seisukoha pärast 2023. aasta 7. oktoobril toimunud terrorirünnakut.

"Juutidel on õigus elada nii, et nad saaks rahus muusikafestivalidel käia. Kuhu neil minna? Merre? Kõik, kes arvavad, et juudiriiki ei tohiks eksisteerida, on selle debati teisel pool," sõnas Henno.

16. detsembril kirjutas Eesti Ekspress, et EKA õppekava juht andis üliõpilastele teada, et veebruaris toimuma pidanud Iisraelis asuva Shenkari kolledži kaasprofessor Jonathan Ventura töötoa teine osa jääb ära, kuna ülikool on otsustanud katkestada koostöö kõigi Iisraeli ülikoolidega.

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) rektori Mart Kalmu sõnul oli Iisraeli õppejõuga lepingu lõpetamine tehniline otsus, mis on saanud ülemäära palju poliitilist tähelepanu.