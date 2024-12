Mart Kalm: EKA pole võtnud vastu poliitilist otsust

"Peaksin vabandama oma ebatäpse sõnastuse pärast, mis on inimesi pahandanud ja mis on omaette elu hakanud elama ning mis on võimaldanud sündida eksiarvamustel," lausus Kalm "Aktuaalsele Kaamerale".

Teisipäeval lahvatanud debatt on olnud Kalmu sõnul ülikoolidele suur kergendus - teatud asjadest on hakatud rääkima.

"EKA-le on antud nõu ja me kavatseme otsuse üle vaadata. Aga mitte mehaaniliselt, vaid tänastest õppetundidest õppides," ütles rektor.

Kalm rääkis, et haridusminister Kristina Kallas ulatas ülikoolile abikäe ja ütles, et HTM ja välisministeerium pakuvad ülikoolidele nõu, kuidas keerulistes väärtusküsimustes toime tulla, sest seni on ülikoolid olnud selles väga üksi.

Survet poliitikutelt Kalm ei võta tõsiselt, sest ülikoolid on Eestis autonoomsed.

"Küsimus on palju selles, et üks tehniline otsus on saanud ebaproportsionaalselt suure poliitilise tähelepanu osaliseks. Siin pean nii juubeldajate kui ka kritiseerijate hoogu, sest see leping oli suhteliselt tehnilise iseloomuga. Erasmus+ üliõpilaste ja õppejõudude lepinguid menetlevad välissuhete osakonnad ja need ei jõua rektori lauale. Meil oli tegu sisustamata lepinguga, mida ei olnud mõtet pidada, ja kanda raha riigile tagasi," rääkis Kalm.

Kalm ütles, et kaasaegne ülikool on demokraatlik ja EKA on väga rahvusvaheline ülikool, kus on palju välis- ja vahetusüliõpilasi. "See on suur ja mitmekesine ülikool," ütles Kalm.

Kalmu sõnul on EKA-s nii Palestiina kui ka Iisraeli pooldajaid, kuid ta pole kunagi täheldanud antisemitismi.

"EKA pole võtnud vastu poliitilist otsust. Võibolla oli seda võimalik EKA-le inkrimineerida minu ebatäpse sõnastuse tõttu, kuid sellel pole tõde taga," sõnas Kalm.

EKA õppekava juht teatas eelmisel nädalal üliõpilastele, et veebruaris toimuma pidanud Iisraelis asuva Shenkari kolledži kaasprofessori Jonathan Ventura töötoa teine osa jääb ära, kuna ülikool on otsustanud katkestada ülikooliga koostöö.