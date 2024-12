Laupa põhikool kuulutas ennast mobiilivabaks

108 õpilasega Laupa põhikooli neljanda kuni kaheksanda klassi lastel tuleb enne tundide algust viia mobiiltelefon selleks ettenähtud karpi, esimese kuni kolmanda ja ka üheksanda klassi õpilasted on sellest kohustusest vabastatud, kuid tunni ajal telefoni kasutada ei tohi nemadki.

6. klassi õpilane Gerda ütles, et suhtub hästi kohustusse mobiiltelefon hommikul ära anda. "Sest muidu kõik oleks telefonis iga päev, iga tund," lausus ta.

Ta tunnistas, et mõned õpilased ei anna salaja telefoni ära. "Näiteks B-klassist mõned ei vii telefoni ära ja hoiavad kotis."

"Kui sa telefoni ära ei anna ja kui sa oled telefonis tunnis ajal, siis sa esiteks segad õpetajat, teisi kaasõpilasi ja sa ise ei keskendu tunnile," rääkis 7. klassi õpilane Karl-Kristjan. "Telefonis olemine muutub nagu sõltuvuseks, et igal vahetunnil ei peaks telefonis olema."

7. klassi õpilane Karmen ütles, et talle kohustus telefon ära anda ei meeldi, kuid ta täidab seda. Ta tunnistas, et kasutab telefoni muidu väga sagedasti. "Väga palju, aga mu vanemad panid mulle piirangud peale. Nii et ma ei saa seda eriti kasutada üle nelja tunni."

Laupa põhikooli direktor Kaarel Aluoja rääkis, et kui kool telefonide ärakorjamisega alustas, helisesid need tihti. "Kui me mõned aastad tagasi sellega alustasime, siis siin kantseleis oli päris tüütu olla, sest koguaeg kellegi telefon helises. Ja nüüd on päeva jooksul kui, siis mõni sõnum, üks või kaks sõnumit või helinat tuleb, siis seda on juba palju."