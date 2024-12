Albaania keelab pärast teismelise surnuks pussitamist aastaks Tiktoki kasutamise

Peaminister Edi Rama kinnitas keelu osana laiemast plaanist muuta koolid turvalisemaks pärast kohtumist vanemate ja õpetajate esindusrühmadega, teatas väljaanne The Guardian. "Sulgeme selle üheks aastaks kõigi jaoks täielikult. Albaanias Tiktokki ei tule," ütles Albaania peaminister.

Rama on süüdistanud sotsiaalmeediat ja eriti Tiktokki noorte vägivallale õhutamises. Tema valitsuse otsus sündis pärast seda, kui kaasõpilane pussitas novembris surnuks 14-aastase koolipoisi. Kohaliku meedia teatel toimus tapmine pärast kahe poisi vahelist tüli sotsiaalmeedias. Tiktokis olid ilmunud ka videod noortest, kes tapmist toetasid.

"Tänane probleem pole meie lapsed, probleem on täna meie ühiskond, probleem on Tiktok ja kõik teised, kes võtavad meie lapsed pantvangi," ütles Rama.

Albaania teadlaste hinnangul on alaealised riigi suurim Tiktoki kasutajate rühm.

The Guardiani sõnul panevad Albaania lapsevanemaid üha enam muretsema teated lastest, kes viivad kooli nuge ja muid esemeid, et neid tülides kasutada, või kiusamisjuhtumeid, mida propageerivad Tiktokis nähtud lood.

Rama ütles, et Tiktoki tegevus Hiinas, kus asub selle emaettevõte, on erinev, kuna seal propageerib võrgustik seda, kuidas paremini õppida, kuidas hoida loodust "... ja nii edasi".

"Albaania on liiga väike riik, et sundida Tiktokki oma algoritmi muutma, et see ei soodustaks viha, vägivalla, kiusamise ja muu sellise lõputu põrgu taastootmist," teatas Rama büroo laupäeval. Avalduses lisatakse, et Hiinas takistab Tiktok lapsi sellesse kuristikku kukkumast.

Tiktok teatas laupäeval, et palus Albaania valitsuselt kiireloomulist selgitust teismelise pussitamise juhtumi kohta.

Ettevõte ütles, et ei ole leidnud tõendeid selle kohta, et tapjal või ohvril oleks Tiktoki kontod, ja mitmed teated on tegelikult kinnitanud, et selle juhtumini viinud videod postitati teisele platvormile, mitte Tiktokki.

Mitmed Euroopa riigid, sealhulgas Prantsusmaa, Saksamaa ja Belgia, on kehtestanud lastele sotsiaalmeedia kasutamise piirangud. Ühe maailma karmima piirangu kehtestas Austraalia, mille parlament kiitis novembris heaks alla 16-aastastele lastele täieliku sotsiaalmeedia keelu.

Albaania võimud on koolides kehtestanud rea kaitsemeetmeid, alustades politsei suuremast kohalolekust ja tihedamast koostööst lapsevanematega.

Rama ütles, et Albaania jälgib, kuidas ettevõte ja teised riigid üheaastasele seiskamisele reageerivad, enne kui otsustab, kas lubada Tiktokil Albaanias tegevust jätkata.

Mitte kõik ei nõustunud Rama otsusega Tiktok sulgeda. "Diktaatorlik otsus sulgeda sotsiaalmeediaplatvorm Tiktok … on tõsine tegu sõnavabaduse ja demokraatia vastu," ütles peamise opositsioonijõu, Demokraatliku Partei seadusandja Ina Zhupa. "See on puhas valimisakt ja võimu kuritarvitamine vabaduste allasurumiseks."

Eeldatavasti hakkab keeld kehtima järgmise aasta alguses.