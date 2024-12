Loodavat Tallinna Spordikeskust hakkab juhtima Tarvi Pürn

"Tallinna Spordikeskuse näol oleme loonud Eesti spordivaldkonna ühe olulisima ja suurima organisatsiooni. Et selle kogu potentsiaal realiseeruks, on vaja suurepärast juhti, kelle Tarvi Pürni näol ka leidnud oleme. Tarvil on olemas kõik vajalik: hindamatud teadmised spordivaldkonnast, vajalik juhtimiskogemus ja kõige oluisemana ka tahtmine vajalikud muutused ning uuendused samm haaval ellu viia," ütles Tallinna abilinnapea Kaarel Oja.

Pürn on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli kehakultuuri ja rekreatsioonikorralduse erialal ning õppinud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis teenuste disaini ja juhtimist. Aastatel 2004–2009 töötas ta Eesti Võrkpalli Liidus spordidirektori ja projektijuhina ning aastatel 2009–2016 peasekretärina. Alates 2016. aastast on Pürn kultuuriministeeriumi asekantsler.

Uus linnaasutus Tallinna Spordikeskus ühendab seitset seni eraldi tegutsenud spordikeskust, mis haldavad kokku enam kui 20 spordihoonet.

Spordikeskuse juhi ametikoha täitmiseks viis Tallinna kultuuri- ja spordiamet läbi avaliku konkursi. Konkursile esitati 94 sooviavaldust, lõppvoorus vestles valikukomisjon kolme kandidaadiga.