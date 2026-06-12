Tallinna Spordikeskuse juht kaotab töö

Tallinna spordi rahaasjades korra loomise soov sai saatuslikuks spordikeskuse juhataja Tarvi Pürnile, kes on juba teine linna spordijuht, kes viimastel kuudel ametist lahkuma peab, kirjutab Õhtuleht .

Tondiraba jäähalli, Lasnamäe kergejõustikuhalli, Sõle spordikeskust, Nõmme ujulat ja teisi Tallinna spordiasutusi koondava Tallinna Spordikeskuse juhataja Tarvi Pürni viimane tööpäev on teisipäeval, 16. juunil.

Ametlikult nimetatakse tema lahkumiseks kokkulepet tööandjaga, tegelikult tehti Õhtulehe andmetel Pürnile sel nädalal üheselt selgeks, et töösuhte jätkamine pole võimalik.

Eelmise aasta veebruaris ametisse asunud Pürni üks esimesi samme selles ametis oli Tondiraba jäähalli juhtinud keskerakondlase Jelena Glebova ametist vabastamine.

Pürn ja juba kevadel töö kaotanud spordiameti juht Hillar Sein olid mõlemad tegelenud viimase aasta sellega, et rahaasjad ja töötundide arvestus Tallinnas oleks läbipaistev. Sel esmaspäeval tegi linnavõim Pürnile selgeks, et temalgi on aeg ametist lahkuda.

Et spordivaldkonda juhtiv abilinnapea Monika Haukanõmm viibis puhkusel, saadeti sõnumitoojaks peale Seina minemasaatmist linna kultuuri- ja spordiametit juhtinud Lennart Sundja.

Pürn kinnitas Õhtulehele, et tegu oli üldse tema esimese kohtumisega Sundjaga ja töösuhte lõpetamise soov oli tema jaoks ootamatu.

Monika Haukanõmm ei soovinud teemat Õhtulehele kommenteerida, öeldes põhjenduseks, et ta on välismaal puhkusel ja küsimus puudutab teisi inimesi.