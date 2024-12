Venemaa suurendas gaasi eksporti Euroopasse aastaga ligi veerandi

"11 kuu tarnete maht - nii torugaas kui ka LNG - ületas 50 miljardi kuupmeetri piiri," ütles Venemaa asepeaminister Aleksandr Novak telekanalile Rossija 24 antud intervjuus.

Sanktsioonide survele vaatamata, kuna gaas on väga keskkonnasõbralik toode, on see nõutud. Logistika ja hinna seisukohast on Venemaa gaas kõige soodsam," ütles ta.

Venemaa gaasitarned Euroopasse toimuvad läbi Ukraina koridori, aga ka Musta mere TurkStreami kaudu.

LNG-d toodavad Venemaal Sahhalin Energy tehased (kaasomanikud Gazprom, Mitsui ja Mitsubishi), Jamali LNG (osalised NOVATEK, TotalEnergies, Hiina CNPC ja SRF), Gazpromi LNG Portovaya ja Cryogas-Võssotsk.