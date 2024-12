Politico: Vene gaasitransiidi lõppemine tekitab regioonis pingeid

Ungari ja Slovakkia ettevõtted kaotavad konkurentsivõimes

Politico vahendatud eksperdi hinnangul toob Vene odava gaasi lõppemine kaasa hinnatõusu transiidi lõppemise üle kõige enam pahandanud Ungaris ja Slovakkias, kuid gaasi puudust pole ette näha.

"Vene gaasitarnete järsu languse tõttu võivad Ungaris ja Slovakkias hinnad tõusta, millel on potentsiaalne mõju kogu piirkonnale, suurendades survet Euroopa Liidule kärpida energiaarveid. Kuid ettevõtte ICIS gaasituru eksperdi Aura Sabaduse sõnul on küsimus pigem hinnas kui pakkumises," kirjutas Politico.

"Tšehhi gaasihoidlate täituvus on umbes 67 protsenti, Slovakkias 76 protsenti ja Ungaris umbes 69 protsenti, nii et nendega peaks kõik korras olema – nõudlus ei tundu olevat väga suur ja ilmaprognoos jääb hooaja keskmise piiresse," ütles Sabadus Politicole. "Lõppkokkuvõttes on küsimus Slovakkia ja Ungari ettevõtetes, mis teenivad tänu juurdepääsule odavale Vene gaasile," lisas ta.

Moldova loodab abi Bulgaarialt

Venemaa gaasitransiidi katkemine mõju laieneb ka Euroopa Liitu pürgivale Moldovale, mis on ajalooliselt väga tugevas sõltuvuses Venemaast ja mille gaasitarned on Vene riiklik gaasiettevõte Gazprom ähvardanud 1. jaanuarist täielikult katkestada. See samm võib vallandada riigis hinnaralli, kuna Moldova peab hakkama ostma energiat teistelt, potentsiaalselt kallimatelt tarnijatelt.

Energiaarved on aga Euroopa vaeseimas riigis olnud pikka aega tundlik teema, mis võib mõjutada ka läänemeelse valitsuse saatust suvel toimuvatel parlamendivalimistel. Valitsus suutis oktoobris napilt võita EL-i liikmestaatuse püüdlemise üle korraldatud referendumi, mida Venemaa püüdis enda huvides mõjutada.

Seepärast ütleski Moldova riikliku julgeoleku nõunik Stanislav Secrieru Politicole, et tegemist ei ole mitte energiakriisiga, vaid julgeolekukriisiga, millega Moskva soovib mõjutada 2025. aasta parlamendivalimisi. Kuna Moldova püüab lõpetada oma sõltuvust Venemaa energiast, on käesolev talv Moskva jaoks "kas nüüd või mitte kunagi" hetk, ütles Secrieru. "[See on] viimane võimalus kasutada Moldova järelejäänud haavatavust enne, kui meie energiavarustuse mitmekesistamine ja ühendamine Euroopaga on lõpule jõudnud," märkis ta.

Teisipäeval teatas Bulgaaria, et on valmis Moldovale vajaduse korral gaasi tarnima, viidates kuu tagasi sõlmitud kokkuleppele kriisidele reageerimise kohta, vahendas väljaanne LIGA.net.

"Me oleme Moldova energeetikaministriga pidevas kontaktis. Nad arvestavad meiega ja me oleme valmis neid toetama, tagades ligipääsu LNG-le, aga samuti ka riikliku gaasiettevõtte Bulgargaz kaudu kohe, kui nad abi paluvad," ütles Bulgaaria energeetikaminister Vladimir Malinov.

Ukraina vastasseis Ungari ja Slovakkiaga

Politico tõi esile Vene-sõbralike Ungari peaministri Viktor Orbani ja Slovakkia valitsusjuhi Robert Fico pahameele Ukraina suhtes, mis on keeldunud aastavahetusega lõppevat gaasitransiidi lepingut Venemaaga pikendamast, kuna see võimaldab Moskval teenida raha, millega oma sõjategevust Ukraina vastu rahastada.

Väljaanne meenutas ka Orbani püüdlusi tagada odava Vene gaasi voog läbi naaberriigi Ukraina sellega, et deklareerida Ukrainasse sisenev gaas juba Ungari omaks, kuid pärast seda, kui sõnasõda Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ei andnud tulemusi, keeratakse südaööl gaasikraanid ikkagi kinni.

Eelmisel nädalal Moskvas Putiniga kohtumas käinud Fico, kes lootis samuti saavutada soodsa gaasilepingu jätkamist, on aga ähvardanud isegi kättemaksuks katkestada Ukrainale hädavajalikud elektritarned.

"Ma ei usu, et nad seda teeksid," ütles Ukraina energiaminister German Galuštšenko väljaandele Politico. "See on absoluutselt vastuolus EL-i määrustega. Ma arutasin seda üleeile Euroopa Komisjoni energiavolinikuga ja taotlesin ametlikku konsultatsiooni sellel teemal," rääkis minister.

Kui Slovakkia üritab Ukrainat ilma vooluta jätta, võib Kiiev asendada selle tarnetega Poolast ja Rumeeniast, ütles Galuštšenko. "Nii et eesmärk Ukrainale haiget teha ei tööta selles olukorras," tõdes ta.

Poola ongi juba teatanud, et on valmis pakkuma Ukrainale täiendavaid elektrivõimsusi.

Vene mõju Euroopa Liidule jääb

Politico tõdes, et kuigi gaasitransiidi lõppemine võib küll nõrgendada Venemaa haaret Euroopa energiavarustuse üle, on Moskva suutlikkus Euroopa Liidule ja tema liitlastele majanduslikku ja poliitilist valu tekitada endiselt suur. Venemaa on jätkuvalt liikmesriikide peamiseks nafta ja mere kaudu transporditava veeldatud maagaasi (LNG) tarnijaks ning see tagab, et energia jääb Moskvale tugevaks mõjutushoovaks.

Brüsseli jõupingutusi ühtse vastuse leidmiseks Venemaale piiravad aga tõsiselt sisevastuolud. Kui Euroopa Komisjoni uus energiavolinik Dan Jørgensen kavatseb tuleva aasta esimestel kuudel esitada plaani Vene sõltuvuse lõpetamiseks, siis tõenäoliselt panevad võimalikele sanktsioonidele veto Ungari ja Slovakkia, märkis Politico.