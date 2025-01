Riigikantselei kehtestas riigi esindushoone kasutamise korra

Riigisekretäri käskkirjaga kehtestatud Eesti esindushoone kasutamise korra järgi saab kasutada Eesti esindushoonet ennekõike riiklike külaliste vastuvõtmiseks ja teiste koostöövormide arendamiseks. Seda saavad teha president, peaminister, riigikogu esimees, riigikohtu esimees, ministrid, õiguskantsler, riigikontrolör ja riigi teised esindusisikud.

Nemad saavad saavad kasutada kõiki esindusruume. Samuti on neile ruumide kasutamine tasuta. Kui ruumide kasutamisega kaasnevad lisakulud (nt koristusteenusele, toitlustusele, turvateenusele jne), siis tasub ürituse korraldaja need vastava teenuse pakkujale.

Muudele riigiasutustele kehtib broneerimise järjestus. Teistele isikutele antakse ruume kasutada erandkorras tugitegevuste juhi ja valitsuskommunikatsiooni direktori nõusolekul. Nemad saavad hoonest kasutada üldjuhul omariikluse saali, Vabadussõja tuba, välisministri kabinetti ja kõiki pressikeskuse ruume.

President, riigikogu esimees, peaminister ja riigikohtu esimees saavad esindushoonet kasutada igal ajal. Teised kasutavad esindushoonet üldjuhul tööajal ja -päevadel.

Ürituse broneerimiseks tuleb esitada taotlus üldjuhul kuni kolm kuud enne ürituse toimumist. Riigikantseleil on õigus keelduda põhjendatud juhtudel konkreetsete isikute vastuvõtmisest ja hoonesse lubamisest.

Käskkirjast selgub ka, et esindushoones ja selle territooriumil on keelatud kasutada lahtist tuld, sh pole lubatud küünlaid põletada, suitsetada või pürotehnikat kasutada.

Samuti on esindushoonesse ja selle territooriumile keelatud siseneda tuli- või külmrelvaga, lõhkeaine või muu ümbruskonnale ohtu kujutava aine või esemega, v.a teenistusülesannete täitmiseks seadusega ette nähtud teenistusrelvad.

Kasutamise korra järgi peavad esindushoones korraldatavad üritused toetama Eesti põhiseaduslikku riigikorda ja põhiväärtusi või tutvustama Eesti kultuuri.

Rüütelkonna hoone renoveeriti aastatel 2022–2024. Projekteerimis- ja ümberehitustööde maksumus oli 17,6 miljonit eurot. Eesti esindushoone rekonstrueerimise arhitektuurse osa projekteeris Urmas Lõokese Arhitektuuribüroo OÜ ja ehituse teostas Oma Ehitaja AS. Esindushoone sisearhitektuurse lahenduse looja on sisearhitektuuribüroo Pille Lausmäe SAB OÜ. Hoone omanik on Riigi Kinnisvara AS ja selle kasutamist korraldab riigikantselei.