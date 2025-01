Eneli Jefimova jagas Sillamäel huvilistele ujumisnippe

Aasta lõpus täisealiseks saanud Eneli Jefimova jaoks oli ujumishuvilistele meistriklassi korraldamine esmakordne kogemus. Pärast detsembrikuu keskel Jefimova jaoks pronksmedaliga lõppenud maailmameistrivõistlusi oli ühistreening ujumistipule esimeseks basseiniveega kokkupuuteks.

"Mul on praegu nii-öelda puhkus ja see oli ka endale väga huvitav kogemus. Oli huvitav vaadata, kuidas inimesed reageerivad, ja oli väga meeldiv, et kõik tegid kaasa, mida ma ütlesin," lausus Jefimova.

Meistriklassis osalenud Liina Bežko arvates on hea, kui tippujujad lastele nippe jagavad.

"Lapsed mõtlevad, et ujumine on väga lihtne, aga täna me saime aru, et see pole lihtne asi. Mõned harjutused olid rasked, aga väga huvitavad," ütles Bežko.

Multisportlane Daisy Krooni arvates võiks sarnaseid üritusi rohkem olla. "Minu arust on need väga head just noortele. See innustab rohkem spordiga tegelema, kui meil oleks rohkem selliseid üritusi," ütles ta.

Jefimovat ei häiri teiste ujujate kehv tehnika. Küll aga ta soovib, et trenni tegijad basseinis teiste ujujatega arvestaks.

"Selge, et kõik, kes basseinis on, ei lähe tiitlivõistlustele, vaid nad käivad lihtsalt ujumas. Ujumine on ju ka niisama väga hea trenn. Aga mõnikord näen küll basseinis mõnda ujujat, kes pritsib mind. See häirib rohkem," lausus Jefimova.

Just Sillamäe basseinist alustas Eneli Jefimova viieaastaselt ujumisteekonda, mis on viinud teda maailma tippu.

Trenni viis ta 2012. aastal ema Svetlana. Sillamäel treenis Jefimovat alguses Aleksandr Tšerednikov, seejärel Jevgeni Bugakov ja Sergei Maksimov. Neist Bugakov oli ka reedel oma endise õpilase meistriklassi jälgimas.

Sillamäel treenides saavutas Jefimova kümneaastaselt ka esimese Eesti täiskasvanute meistrivõistluste medali.

2019. aastal läks Jefimova Sillamäe ujumisklubist Kalev Tallinna Kalevi ujumiskooli, kus teda hakkas treenima Henry Hein. Heina käe all jõudis Jefimova 2021. ja 2024. aastal olümpiamängudele, kus ta Pariisis jõudis ka finaalujumisse, saavutades seal seitsmenda koha. Lisaks on ta võitnud medaleid nii Euroopa kui ka maailmameistrivõistlustelt.

Tänavu seisab Jefimoval taas ees treenerivahetus, sest pärast gümnaasiumi lõpetamist asub ta õppima Põhja-Carolina ülikoolis.