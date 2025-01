ERR Los Angeleses: tulekahjudele pole siiani õnnestunud piiri panna

Tulekahjudele Los Angeleses ei ole siiani õnnestunud piiri panna, hävinud on üle 12 300 hoone. Los Angelese lähedal Venturas süttinud uus tulekahju on ööpäevaga kiiresti edasi liikunud. Kohati on tuli liikunud koguni 120-kilomeetrise tunnikiirusega. Põlengukoldes on täheldatud ka tulekeeriseid.

Los Angelese ja selle ümbruse tulekahjudes on seni hävinud üle 12 300 ehitise, surma on saanud vähemalt 24 inimest. Ühtki põlengut oluliselt piirata pole õnnestunud. Ka ei ole seni teada, kuidas tuli alguse sai.

Santa Monicas viibiv ERR-i korrespondent Laura Kalam ütles, et midagi head praegu piirkonnas oodata pole. Santa Monicas on üles seatud kontrollpunktid, kust mööda saavad vaid kohalikud elanikud ning kuigi tuli on oma hävitustöö piirkonnas juba teinud, siis kardetakse tulesädemeid, mis võivad kanduda tugeva tuule korral kuni viie kilomeetri kaugusele.

"Sel nädalal on Los Angeleses oodata kõige suuremaid tuulepuhanguid ja on ennustatud et kolmapäeva õhtuni on punane tsoon üle terve Los Angelese maakonna, kus tuli võib väga kiiresti levida. Loodetavasti nädala teises pooles on olukord juba lihtsam," lausus Kalam.

Selleks, et tuli külge ei hakkaks, on inimesed Santa Monicas oma maju kastmas, samuti korjatakse kokku maas vedelevad kuivanud puuoksad ja puru, lisas ta.