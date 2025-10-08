X!

USA võimud vahistasid Los Angelese hiigelpõlengu süütamises kahtlustatava

Los Angelese põleng
Los Angelese põleng
USA võimuesindajad teatasid kolmapäeval, et vahistasid mehe, keda kahtlustatakse jaanuaris Los Angelese eeslinna laastanud tulekahju süütamises.

Jonathan Rinderknecht peeti Florida osariigis kinni kahtlustatuna vara hävitamises süütamise teel, teatas California osariigi keskringkonna prokuröri kohusetäitja Bill Essayli.

"Süüdistuse kohaselt põhjustas ühe inimese hoolimatus Los Angelese ajaloo ühe rängima tulekahju, mis tõi kaasa surma ja ulatusliku hävingu Pacific Palisadesis," ütles Essayli.

Justiitsministeeriumi ametnike sõnul leiti 29-aastase Jonathan Rinderknechti digiseadmetest tõendeid, mille seas oli ka ChatGPT abil loodud kujutis põlevast linnast.

Jonathan Rinderknecht Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Department of Justice

Los Angelese tulekahjus hukkus 12 inimest ja hävis üle 6000 maja.

Tulekahju sai alguse 7. jaanuaril populaarse matkaraja lähedal, kust avaneb vaade jõukale rannikupiirkonnale.

Sama päeva jooksul puhkenud tulekahju Los Angeleses Eatoni piirkonnas nõudis veel 19 inimese elu ja hävitas umbes 9400 hoonet. Selle tulekahju põhjus on endiselt ebaselge.

Rinderknecht astub kohtu ette kolmapäeval Orlandos, Floridas.

Ametnikud ütlesid, et kahtlustatav oli uurijatele valetanud.

Süüdistuste kohaselt süütas Rinderknecht tulekahju uusaasta õhtul pärast Uberi juhina sõidu lõpetamist. Päevade jooksul tulekahju levis ja muutus üheks Los Angelese ajaloo kõige hävitavamaks põlenguks.

Ametnike sõnul oli kahtlustatav piirkonnaga tuttav, kuna ta oli endine Pacific Palisadesi elanik. Pärast tulekahju kolis ta Floridasse.

Tulekahjudes hävis tuhandete hoonete seas ka mitmete kuulsuste kodud, sealhulgas Mel Gibsoni, Paris Hiltoni ja Jeff Bridgesi omad.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS, BBC

