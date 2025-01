Läti soovib keelata kodu- ja välismaiste toidukaupade erineva hinnastamise

Lätis on palju mõeldud, mis võiks olla need praktilised sammud, mis võimaldaks täita majandusministri seatud sihi ja tuua toiduainete hinna alla. Kas see on hinnalagi mingile tootegrupile? Kas see on käibemaksu alandamine lisaks puu- ja köögiviljadele ning marjadele ka teistele toiduainetele? Kuid nüüd selgub, et alustatakse hoopis konkurentsist.

Nagu valitsuse istungil selgus, esitavad Läti kaupmehed erinevaid tingimusi kodu- ja välismaistele põllumajandustoodete ja kõigi toiduainete tarnijatele. Järgmise aasta teisest poolest plaanitakse selline vahetegemine keelata ja kehtestada ranged trahvid, et kaubandusettevõtted põhimõtteid ei eiraks.

Erinevat kohtlemist nii juurdehindluse, maksetingimuste kui ka tarnehäirete korral kinnitab ka konkurentsiamet, kuid seni pole õnnestunud oma tarnijate kaitseks suurt midagi ette võtta.

"Valitsuse selline lähenemine vähendab konkurentsi. Hind võib seejuures hoopis tõusta. Kui tooted ei konkureeri enam omavahel poes ja poe omanik ei või nende müügiks kasutada erinevat hinnapoliitikat, kaotab sellest igal juhul ostja," ütles Läti toidukauplejate assotsiatsiooni tegevjuht Noris Kruzitis.

Uus seadus keelab kaupmeestel muuta ühepoolselt lepingutingimusi, kui neis pole varem kokku lepitud. Samuti ei tohi kehtestada ühepoolseid trahve, kui tarneprognoos 10 protsendi ulatuses ei täitu. Värskete köögiviljade ja marjade eest tuleb tasuda 20 päeva jooksul.

Kitsendusi nähakse ette veel – näiteks ei tohi kauplejad muuta ühepoolselt kauba sortimenti. Muudatuste eesmärk on aidata kaubakettidesse eelkõige oma ja väiksemaid tootjaid.

"Läti väiketootjad ja neid esindavad organisatsioonid kurdavad, et neil pole võimalik suurte kaubakettidega võidelda. Nende seadusemuudatustega annab valitsus võimaluse enda eest seista," lausus Läti peaminister Evika Silina.

Toidukauplejate assotsiatsiooni juhid aga hoiatavad, et tulemus võib olla täpselt vastupidine.

"Lätis saab olema unikaalne olukord – ma ei tea ühtki riiki, kus ebaausa kauplemise keelamise seadus reguleeriks ka müügiosa. Ja seejuures ainult üht osapoolt – jaekauplejaid," nentis Kruzitis.

Majandusministri eesmärk on tervikuna toidukauba hinda langetada 20 protsenti.