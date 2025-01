Vastlakuklid on pagarikodades juba müügil

Vahukoore- ja saiasõprade rõõmuks on paljudes pagarikodades vastlakuklid juba jaanuari algusest saadaval, kuigi vastlapäev on märtsis. Küpsetajate sõnul on see klientide tungiv soov ja tihti tuleb päeva jooksul plaaditäite kaupa kukleid juurdegi teha.

Väljas võib ju kehv suusailm olla ja vastlapäevani ka aega tervelt poolteist kuud, aga kuklite järele on küll nõudlus juba väga suur.

"Inimesed hakkavad juba alates 2. jaanuarist meie käest küsima neid. Me müüme kindlasti üle 100 tüki päevas ja nädalavahetusel võib-olla 200 pluss, mis näitab, et inimestele need ikkagi meeldivad," lausus La Boulangerie kaasomanik Vasily Shchiry.

Meeldivad niivõrd, et muist kuklitest olid juba mitu tundi enne sulgemist ära müüdud ja uued plaaditäied tuli ahju panna.

"Minu poolest võiks terve aasta teha, aga kuna sinna läheb nii palju tööd sisse, siis terve aasta lihtsalt ei jaksaks," ütles Karjase Saia omanik Kenneth Karjane.

"Me oleme enam-vähem võtnud niimoodi, et aasta algusest külmemal ajal teeme, siis endal ka juba isutab. Millal soov on ise süüa, siis hakkame tegema," lisas ta.

Nii Karjase Sai kui ka La Boulangerie ajavad oma rada hindu tõstmata. Üldiselt jääb ühe kukli hind nelja euro juurde.

"Meie kasum on võib-olla natuke vähem kui eelmisel aastal, aga meie jaoks on oluline, et maksimaalselt saaks seda kõikidele pakkuda. Kui sul on ühe kukli hind viis pluss eurot, siis võib-olla ei saa seda enam kogu perele osta iga nädal. Minu meelest see on iga Eesti elaniku õigus osta oma perele vastlakuklit," lausus Shchiry.

Nii kohtabki pagarikojas kliente, kes haaravad kuklid kaasa või mekivad neid kohapeal. Valik on üha laiem: pohlamoosisisust šampanjatäidisega kukliteni.

Vastlapäev on tänavu 4. märtsil.