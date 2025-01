Uue nime saajate arv Eestis kasvab

Uue nime saajate arv on Eestis viimastel aastatel tõusnud. Nimevahetuse põhjusteks on nii nõrk suhe päritoluperekonna isaga kui ka soov kanda täpitähtedeta nime.

Mullu sai uue nime 2314 inimest, mis on saja võrra rohem kui aasta varem.

Lisaks nimeseaduses nimetatud põhjustele, nagu soov kanda suguvõsanime ja abikaasa nime, saab nime muuta ka muul mõjuval põhjusel. Sealhulgas näeb seadus mõjuva põhjusena ette näiteks soovi kanda eestipärast perekonnanime.

"Muu mõjuva põhjusena esineb väga erinevaid asjaolusid – näiteks soov vabaneda isa perekonnanimest suhete puudumise tõttu, soov integreeruda Eesti ühiskonda, soov alustada uut perekonda unikaalse perekonnanimega," rääkis siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna nõunik Ulvi Klaar.

Klaar rääkis, et üldistatult on nimemuutjate seas kaks kolmandikku naised ja üks kolmandik mehed.

"Vanuse ja rahvuse alusel eraldi arvestust ei peeta. Küll saab öelda, et nimemuutjaid on igas vanuses, nime on muudetud nii alla kuu vanusel lapsel kui ka kõrges vanuses isikul," sõnas Klaar.

Nimeseaduse kohaselt saab vabalt valitud perekonnanimena anda eesti keelekasutusele vastavaid nimesid, seega selgelt võõrkeelseid nimesid anda ei saa.

Inspiratsioon loodusest

"Nimede eestindamine kui võõrkeelse nime kohandamine eesti keelekasutusele ei ole aktuaalne. Küll soovitakse nimesid, mis on vabad täpitähtedest ning lihtsamad kasutada ka välisriigis," sõnas Klaar.

"Vabalt valitud perekonnanimede valimist mõjutavad väga palju asjad. Vahel tuletatakse see juba kantavast nimest või leitakse inspiratsiooni loodusest ja elusündmustest, otsitakse harmooniat eesnimega," rääkis Klaar.

Valitud perekonnanimele on rida piiranguid, nagu eesti keelekasutusele vastavuse nõue, samuti ei tohi perekonnanimi olla üle 500 ega alla 20 rahvastikuregistris oleval elaval isikul, kasutusel eesnimena, juriidilisele isikule või registreeritud kaubamärgile viitav nimi.

Samuti ei saa anda uueks perekonnanimeks nime, mida isik ise kannab eesnimena või mille andmisel tekkivat isikunime juba kannab teine, isikuga samal aastal sündinud isik.

Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise või eesnime, perekonnanime või isikunime taastamise taotluse läbivaatamise eest küsitakse 150 eurot. Kui sama avaldusega soovitakse uut eesnime ja uut perekonnanime, tuleb tasuda eraldi mõlema nimemuutmise eest, kokku 300 eurot.