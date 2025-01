Valitsuserakondade juhid teatasid esmaspäeval, et nad on jõudnud kokkuleppele selles, kuidas riik edaspidi toetab tuuleenergia kasutuselevõttu ning maksab tootjatele toetust.

Tegu on 2,6 miljardi euro suuruse toetusmeetmega tuuleparkidele. Rahandusminister Jürgen Ligi ütles Indrek Kiislerile, et niimoodi ei tohiks need otsused sündida.