Kaitsevägi sai esimesed liikursuurtükid Caesar

Kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) allkirjastas Prantsuse kaitsehangete agentuuriga DGA ja kaitsetööstusettevõttega KNDS lepingud 12 liikursuurtüki Caesar hankimiseks eelmise aasta suvel.

Tegemist oli ühishankega Prantsuse riigiga. Leping võimaldab tulevikus liikursuurtükke juurde osta.

Liikursuurtükke hakkavad kasutama nii ajateenijad kui ka reservväelased. Ajateenijatel algab liikursuurtükkide väljaõpe lähinädalatel ja suvel toimub reservväelastele õppekogunemine.

Relvad lähevad Eesti diviisi 3. liikursuurtükiväepataljoni koosseisu.

"Esmased väljaõpped, kasutaja tasemekoolitus on saadud. Me jätkame lisaväljaõppega ja lisaks on vaja välja koolitada tehnikud," ütles RKIK-i relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp.

Viimased kuus ostetud relva saabuvad suve lõpuks.