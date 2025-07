Galerii: Eesti reservväelased lasid oma esimesed lasud liikursuurtükist Caesar

Eelmisel nädalal alanud reservõppekogunemisele kutsuti peamiselt need sõdurid, kes oma ajateenistuse käigus õppisid kasutama järelveetavaid haubitsaid. Neid aga Eesti kaitseväes enam ei ole. Ümberõpe väga raskeks ei osutunud, sest liikursuurtükk Caesar on kasutajasõbralik relvasüsteem.

"Masinal midagi keerulist ei ole, tuleb nuppu vajutada, andmed sisestada ning laias laastus suunab ta end ise paika. Siis mürsk sisse, laeng sisse, tõmbad uuesti nuppu ja käib pauk. Ülitäpne, ülilihtne, väga lollikindel, " ütles suurtükiväepataljoni rühmaülem nooremleitnant Ranno Rajaste.

Õppuse korraldajate sõnul on Prantsusmaa päritolu ratastel suurtükki Caesarit (lühend prantsuse keelest CAmion Equipé d'un Système d'ARtillerie) kasutama õppida lihtsam kui Eesti teist uut liikursuurtükki, Lõuna-Korea päritolu roomiksuurtükki K9 Kõu. Varem kasutuses olnud relvasüsteemidega võrreldes on tehnika palju muutunud.

"Eks see ole analoogmaailmast digimaailma kolimine. Vähem kruvisid ja mutreid, rohkem arvuteid," ütles õppuse peakorraldaja major Kaspar Põder.

"Ma siiralt üllatusin, et nii lühikese ajaga on võimalik nii hästi teha meestele niisugune relv selgeks. See võimekuse tase, mis meil on Caesaritega, võrreldes sellega, mis meil oli järelveetavatega - see on ikka teine maailm," sõnas Rajaste.

Tootjatehase esindajate silme all toimuvatel laskeõppusel omandavad reservväelased Caesaritega kogemusi lask-lasu haaval.

"Praegu teeme väga rahulikult. Eelkõige jälgime seda, et mehed teeksid protseduure täpselt, õigesti ja ohutult ning saaksid esimesest hirmust üle. Veel me taktikaharjutusi ei tee. Sellega jätkame juba neljapäeval," ütles Põder.

Praegu on Eestil kuus liikursuurtükki Caesar. Aasta lõpuks peaks nende arv kahekordistuma.