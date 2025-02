Philadelphias kukkus alla väikelennuk ja põhjustas mitu põlengut

Riiklik lennundusamet (FAA) kinnitas AFP-le, et Learjeti lennukis oli kuus inimest, esialgu ei ole teada antud, kas keegi neist võis ime läbi ka ellu jääda.

Pennsylvania osariigi kuberner Josh Shapiro kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil X, et jätkab ajakohastatud teabe edastamist, kui see laekub.

Kohaliku meedia sõnul reageerisid võimud suurte jõududega, põlenguid kustutasid sündmuskohal kümned tuletõrjujad.

Plahvatusele lennukiga USA idaranniku linna kirdepoolses linnaosas järgnes mitu põlengut, vahendas kohalik telekanal FOX29.

FOX29 märkis viitega sündmuskohal viibinud kõrgetele politseiametnikele, et lennukis viibis teadaolevalt kuus inimest.

AFP pole veel saanud seda teavet sõltumatult kinnitada.

Philadelphia kriisiohjeamet kirjutas X-il, et aset leidis "mastaapne intsident" ja et teed sündmuspaiga lähiümbruses on suletud. Ühtlasi kutsus amet inimestel piirkonda vältima.

Kümned päästjad olid esimestena sündmuskohal Roosevelti vabaõhukaubanduskeskuse juures, mil on suur parkla ja mitu toidupoodi.

Politsei ega tuletõrjeamet ei vastanud AFP kõnedele anda esialgset kommentaari.

Piirkonnas on Kirde-Philadelphia lennujaam, selgub Pennsylvania osariigi transpordiameti andmetest ning seda kasutavad peamiselt väikelennukid.

Õnnetus leidis aset vaid kaks päeva pärast seda, kui Washingtonis põrkasid õhus kokku maandumisel USA siseliini reisilennuk ja õppelennul olnud sõjaväekopter. Surma sai 67 inimest. Tegu on ohvriterohkeima lennukatastroofiga USA territooriumil viimase pea veerand sajandi jooksul.