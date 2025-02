Gross allkirjastas Nordeconiga lepingu Viljandi spaahotelli ehitamiseks

Viljandi järve kaldale kerkiva neljakordse spaahotelli ehitus läheb maksma 30 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks, spaahotell on kavandatud valmima 2027. aasta suvel.

Viljandi linn ja vald on spaahotelli arendaja OG Elektraga leppinud kokku, et spaa kaheksarajaline ujula hakkab pakkuma teenuseid ka linna ja valla koolidele. Kokkuleppe kohaselt tagatakse kooliõpilastele regulaarne ligipääs ujulale kehalise kasvatuse tundide ja ujumisõpetuse läbiviimiseks.

Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalov märkis, et spaahotelli ja ujula rajamist on planeeritud juba aastakümneid, mistõttu on lepingu sõlmimine kohalikele oluline.

"Spaahotelli valmimisega saavutab Viljandi turismisihtkohana täiesti uue taseme ja mõju siinsele ettevõtluskeskkonnale on kindlasti laiem kui ainult ühe ettevõtte lisandumine. Lisaks avaneb viljandlastel endil võimalus uusi sportimis- ja lõõgastumisvõimalusi kasutada. Linnale ja tervele maakonnale on oluline uute töökohtade lisandumine," rääkis Konvalov.

Viljandi vallavanema Alar Karu sõnul mõjutab spaa ja ujula valmimine tuntavalt ka Viljandi valla elanike elu. "Ehitatav spaakeskus toob endaga kaasa uusi töökohti, elavdab turismi ja parandab kohalike elanike heaolu ning mis meie jaoks samuti oluline – meie koolide noored hakkavad seal ujumisõpet saama."

Hoone maht on 15 800 ruutmeetrit ja see sisaldab lisaks ujulale, vee- ja saunakeskusele ning restoranile ka 150 hotellituba ning konverentsikeskust.

Hoone arhitektuurse lahenduse on loonud KOKO arhitektid. Arhitektide Raivo Kotovi, Andrus Kõresaare, Lembit-Kaur Stööri, Martin Tago ja Brita Porovarde loodud lahendus on inspireeritud Viljandi ajaloolisest linnastruktuurist ja järveäärsest maastikust.

Viljandi spaahotelli ehitus peaks valmima 2027. aastal. Autor/allikas: Nordecon