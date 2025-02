Narva uue kordonihoone südameks on kaasaegne seire- ja juhtimiskeskus

Narva renoveeritud kordonihoones on kaasaegsed töö- ja olmetingimused. Kordoni kõige tähtsam osa on seire- ja juhtimiskeskus, kus piirivalvurid võivad näha, mis jõepiiril parajasti toimub.

Praeguseks on seiretehnikaga kaetud 70 protsenti Narva jõest, paari aasta pärast on piirivalvel Narva jõel toimuvast täielik ülevaade.

"Juhtimiskeskusest on võimalik näha kõiki neid kohti, kuhu meil kaamerad on üles pandud ja kus seiretehnika on. Seiretehnika ehitamine Narva jõele, radaripositsioonide püstitamine jätkuvalt kestab, aga selle valmimisel kogu pilt koondub Narva juhtimiskeskusesse. Meil ei ole olnud kunagi 100-protsendilist ülevaadet. Mida rohkem on meil tehnikat, seda parem on pilt ja meie eesmärk on idapiiri väljaehitamise lõpuks jõuda sellesse olukorda, kus iga sentimeeter Eesti piirist on igal ajahetkel valvatud," rääkis politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev.

Narva kordoni uuendamine läks maksma 7,5 miljonit eurot.