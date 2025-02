Argentina lahkub Maailma Terviseorganisatsioonist

"Otsus põhineb sügavatel erimeelsustel tervisejuhtimise osas, eriti COVID-19 pandeemia ajal," ütles presidendi kõneisik Manuel Adorni ajakirjanikele, lisades, et Argentina ei luba rahvusvahelisel organisatsioonil sekkuda oma suveräänsusesse.

Adorni ütles, et WHO-st lahkumine annab Argentinale suurema paindlikkuse viimaks ellu kohalikus kontekstis vastu võetud poliitikat, tagades samas ressursside suurema kättesaadavuse.

Argentina presidendi kantselei ametlikus on avalduses on kirjas, et WHO loodi 1948. aastal, et koordineerida reageerimist ülemaailmsetele tervisehädaolukordadele, kuid see ebaõnnestus Covid-19 pandeemiaga tegelemisel, kuna propageeris liikumispiiranguid ja asutuste sulgemist.

Pressiesindaja ütles, et WHO liikmestaatus läheb Argentinale maksma umbes 10 miljonit dollarit aastas.

Argentina president Milei võttis eeskuju oma USA kolleegist Donald Trumpist, kes teatas Ühendriikide lahkumisest WHO-st eelmisel kuul.

Trump allkirjastas USA WHO-st lahkumise täitevkorralduse 20. jaanuaril oma teise ametiaja esimestel tundidel.

Milei on alates ametisseastumisest 2023. aasta detsembris vähendanud avaliku sektori kulutusi ning on lubanud hoida eelarvetasakaalu pärast aastaid kestnud liigkulutamist.

Ekspertide hinnangul on tema kasinusmeetmed paisanud miljoneid inimesi vaesusesse, kuid 2024. aastal saadi kõigi aegade suurim kaubandusülejääk, osalt impordi ja kulutuste vähendamise kaudu.

Milei oli ka esimene välisliider, kes külastas Trumpi tema Floridas asuvas Mar-a-Lago residentsis pärast vabariiklase valimisvõitu novembris.